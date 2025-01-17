日本網民票選「最愛拉麵口味」味噌拉麵第三沾麵第五　冠軍竟是？

拉麵是日本國民美食。常見的日本拉麵種類，包括豚骨拉麵、醬油拉麵和味噌拉麵、鹽拉麵等口味。然而這幾種拉麵，最受青睞的又是哪種拉麵呢？日本民調機構「みんなのランキング」近來就舉辦投票，蒐集了3983位網民的意見，評選各種拉麵的受歡迎程度。



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日本網民票選「最喜歡的拉麵口味」前3名：

第1名、醬油拉麵

作為拉麵中的經典口味之一，許多網民認為：

「講到拉麵就會想到它」、「經典拉麵非醬油莫屬」、「這就是拉麵的代表」、「感覺去哪間吃都不會中伏」、「清爽但又能讓麵條與配料充分入味，調味很棒」、「雖然簡單，但每家店的味道完全不同，吃起來很有趣」、「醬油湯底真的太棒了」、「經典就是無敵」、「就是好吃」。



第2名、豚骨拉麵

喜愛豚骨拉麵的網民們表示：

「去福岡旅行時，我每天都吃豚骨拉麵」、「作為九州人，非這款莫屬」、「湯頭極具魅力」、「配料如叉燒、蔥、高菜、木耳都是我喜歡的」、「濃郁的湯頭與麵條的搭配實在完美」、「每天最後一餐一定都選它」。



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第3名、味噌拉麵

網民們回應：

「太好吃了」、「那種味噌的香氣與濃郁的滋味，再加上牛油後，出現無法形容的醇厚與豐富風味，吃了就停不下來」、「去北海道時，各種味噌拉麵讓我覺得彷彿來到了天堂」、「味噌湯底配上牛油，黏著麵條的口感讓人忍不住吃太多」、「疲憊時會特別想吃」。



其餘4到10名排行榜：

第4名 鹽拉麵



第5名 沾麵



第6名 橫濱家系拉麵



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第7名 叉燒拉麵



第8名 札幌拉麵



第9名 豚骨醬油拉麵



第10名 德島拉麵



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】