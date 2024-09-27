日本料理｜點解拉麵店師傅會把拉麵水甩在地上？一眾店員回應解密

日本人愛吃拉麵，香港、台灣近年來在街道上隨處可見日系拉麵店，濃郁的湯頭配上彈牙的麵條，讓人吃完一碗還覺得不夠，不過您有發現，拉麵店都會將煮好的拉麵水直接甩在地上嗎？近期有網友提問，「請問為什麼拉麵店都要把煮好的拉麵水直接甩在地上，這樣比較好吃嗎？」，許多專業民眾紛紛回應解惑。



為何拉麵店師傅都會把拉麵水甩在地上？背後用意曝光

近期有網友在Threads提問，「請問為什麼拉麵店都要把煮好的拉麵水直接甩在地上，這樣比較好吃嗎？」。

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貼文曝光後，引發許多店員、內場拉麵師傅親自解答：

「拉麵店現職來解答，個人做過甩在煮麵機裡（台灣）跟甩在地上的（日本），其實甩地上原因不外乎就是離麵碗比較近，因為麵體煮好之後要分秒必爭趕快甩乾（為防止麵水進入湯內稀釋變味）＋保持麵體溫度（也是防止麵湯降溫影響風味），在一些麵機跟配膳台是反方向的店就會選擇直接甩地上，另外就是因為麵機是完全滾開的熱水，防止滾水噴濺到自己跟旁邊擺盤的同事」、

「曾經工作的拉麵店老闆說甩這個動作除了把煮麵水甩掉以外、也可以讓麵體冷卻收縮達到更Q的口感、要求一定要做確實」、

「當初在拉麵店工作，我們拿大湯勺舀湯都是有訓練的，公克數比如360公克的大骨湯，只能正負五公克，因為湯頭底有濃中淡，差一點點其實都能感受到的，更何況拉麵麵體剛煮完附帶的麵水都20、30公克，肯定要甩乾，不然怕影響鹹淡度」。



拉麵店冰水特別好喝？（按圖看清👇👇👇）

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不過，也有網友好奇，煮麵水甩到地上會讓地板變得又黏又濕，會不會有衛生疑慮，對此，有內行網友解答：

「其實餐飲廚房的地板都有設計過排水系統與防滑（假如有事前規劃過啦），以低菌量食品工廠來說，通常地板不能有縫隙裂痕，牆角不能是直角需要有弧度（不卡垢），排水溝蓋溝渠密度與斜度（不要卡水）」、

「每天打烊之後都要刷地板，最後直接用水沖其實拉麵水甩地板沒差」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何拉麵店師傅都會把拉麵水甩在地上？店員親揭背後用意，不是因為衛生習慣不佳】