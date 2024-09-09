真正「即食麵」！日本發明液態「可飲用拉麵」如蒟蒻果凍啜出嚟食

你不得不說，搞預製菜啊速食之類的玩意兒，還是得日本行。



作為一個對拉麵情有獨鍾的國家，日本人每年都能吃掉成千上萬的豚骨、醬油、鹽味、味噌拉麵，各種拉麵店此起彼伏。

而最近，他們終於把拉麵塞進了袋子，做成可以給你喝的形狀……

日本公司推出可飲用拉麵BOOST NOODLE（nipponham.co.jp）

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它名為BOOST NOODLE，設計公司給它定義為第一款針對遊戲玩家的可飲用拉麵。

好傢伙，你還挺會找賽道，《黑神話：悟空》鏖戰正酣之時，不論你是面對二郎神還是地心蜘蛛、仙異怪獸，都可以隨手啜一口，不影響你繼續作戰，單手可持，非常方便。

濃厚柴魚豚骨味，刺激你的舌苔，填補你的腸胃，為你的電子競技帶來足夠的養分和鹽分補給。

16mm口徑，容易開啟合上的設計，適配各種櫻桃小口與血盆大口，一口喝不完還立得住，絕對搭配各種宅男宅女。

不得不說，作為平常沉迷遊戲、甚至顧不上吃飯的玩家來說，這簡直是居家必備良品啊！

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只不過，當你剪開這袋麵的時候，場面就有點不美，擱盤子裡完全就是那種東西的樣子，而你啜的時候也很難頂。

當然只要不看，問題似乎也不大，畢竟這坨麵，它是將料進行各種粉碎並裝袋，然後再加濃後的產物，麵條也使用了軟爛的葛根粉，替代一般的固體麵。

這麼看，沒叉燒、沒紫菜，麵條還沒口感，那確實只圖一個果腹作用，適合時間緊密的電競人食用了。就有好事小哥計算了自己吃一碗麵和吃一袋它的時間，相差還是蠻多的。

除了果腹的目的之外，飲用拉麵還加入了大豆萃取物中的微量咖啡因，用以維持電競人的精神振奮。好傢伙，這下是真的肝的停不下來了！

那麼，不知道你覺得這袋拉麵找準賽道了嗎？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】