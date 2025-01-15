性愛｜精液太白有問題？專家曝4種精液異常狀態　嚴重可能不孕！

平時與另一半「啪啪啪」之後，不少男生都會快手清理陰莖頭殘餘的精液及安全套，但丟棄安全套之前，又有沒有留意自己的精液顏色？泌尿科醫師朱信誠近日指出，男性的精液顏色、透明度和黏稠度，皆為健康狀況的重要指標，若精液呈現4種異常狀態，則可能是「健康亮紅燈」的徵兆，嚴重更有機會不孕！



《大叔的愛》劇照

近日泌尿科醫師朱信誠在Facebook專頁中發文提及，能夠透過體內排出的物質來檢視健康狀況，例如感冒時的鼻涕顏色、大便的形狀，或女性生理期排出的經血，而男性也可以透過精液的透明度、濃稠度和顏色，來判斷精液是否健康，更列出4種精液的異常狀態，巴打們趕緊來看看有沒有中招！

1.精液太透

泌尿科醫師朱信誠指出，精液的顏色常讓人聯想到牛奶或豆漿等乳白色，而正常情況下，精液應該是灰白色的，但如果射精後發現精液過於透明，則可能是缺乏精子的嚴重徵兆。

2. 精液太稀

除了顏色和透明度，黏稠度也是檢視精液健康的重要指標，朱醫師表示如果精液過於稀薄，且在拉開時無法形成細長的稠狀物，這可能是精子活動力不足的徵兆。

泌尿科醫師Facebook專頁截圖

3.精液太白

雖然正常的精液應為灰白色，但如果過於白色，也需要多留意，朱醫師表示精液過白並不代表精子數量多，反而可能是感染或有病菌的徵兆，並非只有異常顏色才是生病的指標，精液太白亦不算是健康。

4.精液太黃

精液呈「黃色」也是感染的警訊！朱醫師表示通常表示輸精管、泌尿道、前列腺或精囊可能發炎。如果伴隨射精時的灼熱或疼痛感，應儘速就醫，否則可能導致不孕問題。

最後也提醒男性朋友們，若發現精液有以上問題，應及時就醫檢查，忽視這些徵兆，可能會對生育能力造成長期影響。

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