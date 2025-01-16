唐詩詠麵包店店員被批無禮貌　網民小紅書狂數3宗罪　本尊親回應

TVB視后唐詩詠在離巢後轉行賣麵包，更不惜月租銅鑼灣6萬的店舖，店舖人氣極旺，日日大排長龍，但近日就有網民在小紅書發文，狠批麵包店店員態度惡劣，引來極多網民留言討論，力數麵包店的三宗罪，紛紛表示「感覺三年內會執」。



小紅書截圖

近日有網民在社交平台小紅書發文，表示雖然唐詩詠麵包店的麵包味道不錯，但店員態度十分惡劣，樓主當天排隊半小時進入麵包店舖，「入去都未睇完有咩品種麵包，就比店員催着要咩麵包」，急着埋單之餘，「仲要俾個店員丟張小票喺張枱度，難道我冇俾錢？」，更表示自己入店舖不足2分鐘就離開，自己亦不會再光顧，更稱店員趕客，帖文引來極多網民留言回應，網民更力數唐詩詠麵包店的三宗罪。

第一宗罪：店員服務態度差

不少網民都和應樓主，認為麵包店的店員態度確實需要改善，丟小票的行為無法接受，更有網民推斷麵包店在三年內會結業，「高竇是HK店員的特質」、「確實店員態度一般，不太友好」、「這種藝人開的店，一般三年內結束」、「香港人從來都唔講服務」、「感覺三年來會執」。

第二宗罪：排隊時間長

除了店員態度之外，有眾多網民留言亦狠批麵包店排隊時間極長，在交易流程極快的情況下無法選擇好麵包，有網民就建議可以參考內地小程序落單，減少在店外排隊，阻塞銅鑼灣街道「所以我從不敢湊這樣的熱度，因為速度太快了我有選擇困難，怕沒看清就被催畢竟不是常客熟客，不可能快速選擇，但是我看著又想吃有可能沒排隊的了？」、「只能說生意太好了，要像內地一樣，來個小程式掃碼點餐，避免排長隊」、「香港人對於這種排長龍塞住條街有什麼想法」、「買個麵包，排隊半小時係咩心態」。

小紅書截圖

第三宗罪：價錢貴

最後，網民亦狠批唐詩詠麵包店麵包價格昂貴，有網民就在留言直哂小票，表示「早幾日路過居然冇人排隊，買了$300多麵包」，當中有三項麵包金寶椰子菠蘿丹麥酥、Valrhona 52%、金寶杏仁特濃朱古力丹麥酥售價$36一個，只購買了10個麵包就花費$331，不少網民都回應「$300去吃個自助餐不香嗎」、「富貴人家，三百幾蚊買麵包」、「我一年買麵包都唔使$300」、「有錢人」。

雖然極多網民表示不會再光顧唐詩詠麵包店，「麵包幾好食都冇用」，但亦有少部份網民認為麵包店做法情有可原，「如果店員唔催，後面就唔係等半個鐘，係等一個鐘！」、「唔好以為你買個麵包就大晒，後面也有好多人排隊買的」。而價格亦有網民認為能夠接受，「看大小感覺也不小，在香港這個價格我居然覺得不貴」、「我也覺得不貴，看着好大」、「收入和物價比例來看，比大陸賣得便宜」。

面對麵包店舖在網上引來眾多爭議，唐詩詠昨日亦有在自己Instagram社交平台回應，表示店員只是20歲的年輕人，沒有什麼工作經驗，「當中少不了學習、犯錯、學習，不過我感恩，雖然佢哋年紀細，但會承認自己嘅錯誤」，表示服務性行業有很多事需要學習，「例如語氣啦，講嘢要有尾音啦，即使失戀或者心情唔好，都唔能夠帶返公司」，更承諾自己會積極培訓員工，說笑有需要會加心理輔導，最後更稱服務行業不容易，要繼續加油。