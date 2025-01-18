Chiikawa聯名蛋糕打開發現嚴重崩壞　網民笑：壓力太大變奇美拉了

日本超人氣動漫「吉伊卡哇Chiikawa」（ちいかわ）以療癒的角色設計和貼近人心的劇情風靡全球，從吊飾、餐具到包包、衣物，各種聯名商品總是秒殺一空，堪稱當代的「流量密碼」！



最近，台灣全家便利商店推出的新春福袋中也加入Chiikawa聯名商品，而這波熱潮不僅席捲台灣，日本便利店也紛紛推出與Chiikawa聯名的甜品。不過，這些外型可愛的甜點卻都意外「翻車」了，成為網友討論焦點。

日本便利店Chiikawa聯名蛋糕，日本網民滿心歡喜打開蛋糕盒發現小可愛們變得極驚悚？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Chiikawa吉伊卡哇聯名蛋糕造型崩壞惹熱議（X@ngnchiikawa；01製圖）

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蛋糕造型嚇壞粉絲！聖誕氛圍秒變萬聖節？

日本7-11便利店已連續幾年與Chiikawa聯名推出聖誕蛋糕，2024年也不例外。這次蛋糕包裝以紅色為主題，頭戴聖誕帽的「那孩子」身邊圍著吉伊卡哇、小八、兔兔等，造型萌翻眾人，自去（2024）年9月16日開放預購後迅速吸引大量粉絲下單。不過，有部分粉絲打開蛋糕盒時，卻意外開出了造型驚悚的蛋糕。

有網友在X上分享照片，只見蛋糕上的眉毛、眼睛和嘴巴大移位，整體造型超崩壞，讓原PO無奈苦笑「是帶著福氣的微笑，算是節日好彩頭吧」；另一位粉絲則拿到五官融化的蛋糕，「那孩子」直接變身「栗子饅頭前輩」，讓他也忍不住笑噴，

「這根本就是恐怖蛋糕吧！和想像中完全不一樣」。



崩壞蛋糕的照片引發大量討論，網友紛紛留言，

「壓力太大變奇美拉了」

「栗子有夠還原」

「原本的樣子好可愛」



儘管有部分翻車案例，但仍有大批粉絲順利拿到完美蛋糕，為聖誕佳節增添了療癒可愛的氛圍。

吉伊卡哇和菓子太膩？粉絲直呼「吃的是可愛」

日本全家便利商店則推出吉伊卡哇、小八和兔兔造型的和菓子，自去（2024）年11月26日限量開賣，售價398日圓（約為20港元）。這款以「睡衣派對」為主題的甜點，每個角色都有五種呆萌表情，搭配星形和菓子，吸引大批粉絲搶購。和菓子的內陷也別具特色：吉伊卡哇是草莓餡配紅豆星形和菓子，兔兔則用奶茶風味餡搭配星形朱古力，小八則以牛奶餡配星形紅豆餡，呈現經典日式風味。

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外型萌翻天，但口味卻讓粉絲意見兩極化。有網友品嚐後在Facebook社團吐槽，「可能是裝飾品，不是讓我們吃的」。不少網友在留言區也附和表示，

「和菓子其實只有日本人吃得慣」

「這是吃可愛的」

「可愛，但不是螞蟻人不要輕易嘗試，因為很甜」

「看起來就不好吃」



不過，也有網友指出，和菓子本來就不適合單吃或大口吃，應搭配茶飲才能平衡甜膩感，

「單吃的話直接買麻糬就好了」

「和菓子本來就是要中和抹茶的苦味，所以都很甜啊」

「日本菓子不配點喝的，單吃真的會想哭」



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