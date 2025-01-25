六種精液顏色分別代表什麼意思？久未射精偏淡黃　這種色恐患淋病

撰文：ETtoday
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一名30多歲男性因為射精出現黃色的狀態，雖然沒有疼痛感、也未到血精的程度，但仍緊張地前往就醫。醫生詢問病史並檢查後，除了輕微攝護腺鈣化，其他都正常，需要進一步做精液細菌培養。醫生提醒，精液一般呈現乳白色或透明色，若是黃色、黃綠色可能是感染發炎，紅色或暗紅色則可能是出血導致，建議盡快就醫。

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台灣泌尿科醫生呂謹亨分享，近日遇到一名30多歲的男性患者因為「射精黃黃的」，雖無疼痛感、也沒有到血精程度，仍緊張的前往就醫。詢問病患病史，無其他疾病、性功能正常；超聲波檢查有輕微攝護腺鈣化，其他理學檢查、肛門指診則正常。

呂謹亨說，曾有醫學研究指出，約有40%不孕症的男性，精液看起來是半透明健康的顏色，但經過細菌培養，仍有精液感染的問題，因此推測該名病人可能是感染導致精液顏色變深。他提醒，部份容易造成泌尿道感染的細菌，甚至是淋病等，若未及時治療，拖到後期，無論性別都有可能造成不孕。

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呂謹亨說明，精液常見有白、黃、紅三種顏色，正常大多呈現半透明、乳白色等，若久未射精則可能偏淡黃色；但出現黃色或黃綠色要留意，可能代表生殖系統感染、發炎，包括睪丸副睪丸、輸精管、前列腺或泌尿道發炎等，伴隨著疼痛或灼熱感則要及早就診，甚至要小心是感染淋病。

呂謹亨表示，紅色、暗紅色或棕黑色可能是因為攝護腺或儲精囊發炎出血，也不排除腫瘤或結石侵犯穿透血管所致，建議盡快就醫。

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為了怕症狀變嚴重，也怕日後影響懷孕的問題，呂謹亨建議該位患者進行精液檢查及細菌培養，但病人告訴他，除了真實進行性行為外，無法靠自己射精，包括飛機杯或保險套等，就連此次就醫也是因為意外發現的異狀。

呂謹亨表示，通常精液檢查分析須先禁慾3至5天，精液半小時內要送檢；而患者的情況也是他首次遇到，但仍請病人盡力收集，以確保精液顏色狀況及檢體的準確度，因此感染與否有待病患回診確認。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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