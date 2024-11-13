深圳鹽田「森林小火車」¥30打卡享悠閒　順訪東部華僑城周邊3景點

深圳「森林小火車」，火了！

每位30元人民幣，可以坐半天。穿過陽光、森林、秋日的風，抵達童話小鎮。



來深圳這麼多年，還是第一次坐上東部華僑城茶溪谷的「森林小火車」，無需購買景區門票，小火車工作日30元／人（週末及節假日50元）。

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一趟環線大約50分鐘，若是未坐夠，還可以選擇不下車繼續乘坐，坐半天都沒問題。

車站設計十分復古，像是走進了哈利波特的魔法世界。小火車出發前，可以先來幾張氛圍感滿滿的照片。

嘟嘟，小火車出發啦～

秋日細碎的陽光中，火車駛入森林，穿行在無盡的綠色中，光影斑駁，風吹過臉頰，美好愜意的感覺撲面而來。喜歡拍照的話，建議坐最後一排，可以無遮擋地看到火車在森林中穿行的窗景，絕對漂亮。

沿途經過湖泊、森林，到達童話小鎮。歐美風格的建築設計，彷彿來到了外國。

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這誰還分得清我是在深圳還是在瑞士？在這個夢幻的童話世界裏，吹風、發呆、做白日夢……忘記現實生活中的一切瑣碎與煩惱。

森林．山海．寺廟，「來都來了」之一日遊推薦👇👇👇

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茶溪谷距離市中心有點遠，秉承着「來都來了」的原則，當然要好好做個一日遊計劃，森林餐廳、山頂寺廟、雲海咖啡……度過充實又完美的一天。

1. 森林餐廳：秘野仙蹤半山森林

位於東部華僑城別墅區的「秘野仙蹤半山森林餐廳」，落地窗外就是山林雲海，一半是大梅沙的蔚藍海景，一半是梅沙尖的蒼翠森林。

在山野之間，品一杯咖啡，吃一頓有儀式感的西餐，感受微風拂面的清涼與愜意，對着遠處起起落落的纜車發呆……享受這份山間獨有的鬆弛感。

2. 深圳海拔最高的寺廟：大華興寺

大華興寺位於東部華僑城海拔486米的「觀音坐蓮」山頂，佔地面積約12000平方米，是一座遠離城市喧囂，遺世而獨立的「深山古寺」。

坐落於山頂的世界最大「四面觀音」，壯觀宏偉，不少人慕名而來。

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3. 俯瞰山海：雲海公園

「雲海公園」位於茶溪谷再往上，可乘坐雲海專線到達。其中的郵輪狀建築「雲海廣場觀景台」尤為火爆，二樓是寬闊的觀景平台，三樓則有咖啡館、有書吧。

在這裏，可以360°俯瞰山與海，也可來一杯山海咖啡，在羣山碧水的包圍下，安靜地看看書發發呆。

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「我不假思索地上路，因為出發的感覺太好了，世界突然充滿了可能性。」

茶溪谷「森林小火車」

地址：深圳市鹽田區東部華僑城茶溪谷

交通：地鐵2/8號線大梅沙站B出口，步行至「大梅沙地鐵站D口」公交站，乘坐茶溪谷專線到「茶溪谷停車場」下車；自駕導航至「茶溪谷停車場」

門票：工作日30元／人，週末及節假日50元／人（可現場購票）

營業時間：09:00-17:00



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