深圳龍崗老街1日遊｜地鐵3號線盡頭的奇幻小區　打卡港商神秘怪樓

從深圳地鐵3/16號線雙龍站出來的「龍崗老街」幾乎是「慢節奏」、「偏遠」的代名詞。這裏曾是龍崗的經濟中心，也是整個龍崗的發源地，但老龍崗人更習慣稱這一片為「龍崗墟」。

現在和繁華的CBD説拜拜，走向深圳的另一面。



在深圳，很少有一條老街像龍崗老街一樣，人們從街頭走到街尾，每隔三兩步之間就可見到一個奇幻街景。

而這裏的每一棟建築，確實都來頭不小。

在龍崗老街，打卡魔幻街景

1. 龍崗怪樓

老龍崗人的記憶中，這棟造型奇特的「龍崗怪樓」可以説是龍崗老街的一大矚目存在。怪樓矗立在老墟鎮冗長街道的盡頭，樓頂雜草叢生，牆體斑駁，與周圍的民居格格不入。

荒廢多年的碉樓是由一位香港富商建造，像是在夢裏精心雕琢的一方城池。怪樓不僅見證了龍崗老街的滄桑變化，也在口口相傳的傳奇故事中蒙上了一層神秘面紗。

2. 百世廣場

在雙龍地鐵站D出口附近，還藏着一個廢棄風情街——百世廣場。

駐足在門口往裏看，略顯陳舊的超大燈牌，恍惚間像是在龍崗一秒飛躍到大洋彼岸那端的街景。色彩繽紛的小丑燈牌和小丑頭塑像映襯於藍天下，像是來到了美式遊樂園一般。

此起彼伏的嘈雜聲和安靜舊商場並存，曾給龍崗人民帶來歡樂的百世廣場就這樣停留在此。

3號線的盡頭，龍崗的發源地

提到龍崗老街，我第一反應便是「地鐵3號線的盡頭」，從未想過，在這條不像深圳的老街裏，還有這麼多不為人知的寶地。

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對於龍崗的老居民來説，地鐵站旁的老墟鎮是永遠避不開的話題。如今老墟鎮雖不再是龍崗的經濟中心，卻存放着生活百態，不疾不徐，悠閒自在。走街串巷，這個曾經的龍崗最繁華的地方，如今成為了街坊回憶。

在這裏生活，時間彷彿會慢下來，人們的日子過得也這樣愜意。社區裡老人居多，大部分時間安安靜靜。老人們在這唱戲、聽曲、下棋，生活很是愜意。走在老墟鎮，能感受到龍崗濃厚的人文氣息，一棟棟老房子，牽連着這裏的古往今來。

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街道兩旁鱗次櫛比的小商鋪，鐘錶店、理髮店、鎖匙鋪......每片磚瓦、每個門頭，仍然維持着數十載前的模樣。廣府民居、潮汕民居、南洋騎樓......各式各樣的風格建築都彷彿一位時光老人，訴説着自己的故事。

或許是因為舊時光從沒有褪去它的痕跡，留在老墟鎮的磚牆片瓦里，隨便走走，都是過去的影子。不求記住太多歷史裏的煙雲，但當再次路過這些街巷時，仍能感受到這裏人們的生活態度和生活方式。

在龍崗老街，尋味懷舊美食老店👇👇👇

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繞着龍崗老街走一圈，發現大半個區都是老字號。那些美食店，門面雖老舊，味道卻十足正宗，遠遠就聞到香味。認真淘一淘，你會有意想不到的收穫。

1. 五華糧油店

五華糧油店是附近居民無人不知的小店，經過的街坊都會過來買兩個炸油糍，邊走邊吃。炸油糍仍舊是阿姨阿叔們現包現做，有原味、香芋、番薯三種口味，鹹香紮實，層次感豐富。

還有艾粄和糯米糍等廣東人最愛的傳統小食，艾粄、糯米糍......早已成為街坊們們心裏默認的頭牌。

2. 強記純手工水晶薯粉餃粿

這家潮汕粉粿店開在龍崗老街，多年來堅持每天現包現蒸潮汕水晶粉粿，吸引了一大班龍崗潮汕吃貨來打卡。

粉粿有南瓜、粟米、香芋、韭菜、蒜仔5種味道，從皮到餡都是純手工製作，皮薄餡多，香甜有嚼勁。

3. 江記串燒糖水店

據説這是龍崗本地人都知道的一間小店，也是很多80後們的回憶，在龍崗老街開了有28個年頭了~店裏的招牌依舊是糖水和串燒，連點菜都還是很原始的自助手寫單排，可以説是非常有儀式感了！

龍崗墟是龍崗的一條古巷老街，它見證了龍崗歷史的變遷，也陪伴了幾代龍崗人的成長。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍有人在這裏土生土長，有些老店他們或許從小吃到大；也有人慕名而來，只為感受一番這老龍崗的濃濃煙火氣。

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