大S去世｜演流星花園紅遍中港台　回顧30年星途多次入圍視后影后

【大S徐熙媛去世／離世】台灣女星「大S」徐熙媛於日本旅遊期間，因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息曝光後震驚各界。回顧她30年的演藝生涯，其實相當精彩，不僅在音樂、主持、戲劇等多個領域都有亮眼表現，也出版過多本著作，外型甜美亮麗的她，還曾於2012年登上美國電影網站《TC Candler》「世界百大最美臉蛋」第89名。



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台灣女星「大S」徐熙媛於日本旅遊期間，因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。（視覺中國）

大S畢業於華岡藝校戲劇科，1993年仍在就讀高中的她，就與男星金城武合拍飲料廣告，隔年她與妹妹小S組成女子團體「ASOS（舊稱S.O.S）」，並憑藉歌曲〈十分鐘的戀愛〉走紅。在持續推出專輯的同時，2人也朝主持界發展，曾共同主持節目《我猜我猜我猜猜猜》、《娛樂百分百》、《大小愛吃》等，其後大S也以個人身份，與「黑人」陳建州搭檔主持《舞林大道》，並曾為懷孕的小S代班主持《康熙來了》。

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在戲劇方面，大S於2001年首度主演電視劇，於《流星花園》中飾演女主角杉菜，並憑藉該劇入圍第36屆金鐘獎戲劇節目女主角，之後也陸續演出《戰神》、《轉角＊遇到愛》、《泡沫之夏》等多部電視劇。2005年大S以電影《疑神疑鬼》跨足大銀幕，2008年時則以《保持通話》，同時入圍香港電影金像獎、亞太影展最佳女主角。

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值得一提的是，大S其實還曾為迪士尼動畫擔任中文配音，演出的角色就是《超人特工隊》（The Incredibles）1、2集中的「彈弓女俠」。在演藝工作外，大S也曾與小S合著書籍《SOS超猛青春》（1997年）、《SOS東京拼裝大地圖》（1998年），之後以個人名義出版《美容大王》、《大S美容隨筆》等書，向大眾傳授自己美容保養的祕訣，並在女兒出生後出版《老娘駕到》分享育兒生活，展現明星身份外的不同樣貌。

大S徐熙媛曾演出《戰神》、《轉角＊遇到愛》、《泡沫之夏》等多部台灣電視劇。（《泡沫之夏》劇照）

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