大S徐熙媛去世｜流感台10年來最嚴重！1款茶抗病毒助防癌日飲多少

大S徐熙媛驚傳在日本感染流感併發肺炎驟逝，加上台灣疾管署說明近期流感疫情創10年來最高，有不少醫師都在個人Facebook上證實「今年流感好像比較毒」，許多民眾很擔心感染。



預防流感除了要趕快打流感疫苗以外，建議在流感流行季不妨多喝綠茶，根據研究發現，綠茶多酚可以抑制流感病毒複製來滅殺流感病毒，建議民眾可以多喝綠茶來預防流感和加速康復。

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綠茶中兒茶素具滅殺病毒效果

根據在《中華民國血液淨化醫學會雜誌》發表，由台灣醫師劉紹毅所進行的研究發現，喝綠茶可以抑制流感病毒複製而直接殺滅病毒。在這項研究中以綠茶中多酚類化合物的兒茶素，包括EGCG、ECG、EGC等，對於抑制流行性感冒病毒複製的能力和直接殺滅病毒的效果。

研究發現，在所有測試的流行性感冒病毒中，包括甲型流感病毒（H1N1、H3N2）和乙型流感病毒，EGCG與ECG都能有效抑制病毒複製。個別的EGCG、ECG與EGC對於甲型流行性感冒病毒之50％有效抑制濃度（EC50）分別為22至28μM、22至40μM與309至318μM。

兒茶素透過多重機制抑制流感病毒

研究結果顯示，EGCG與ECG具有血液凝集抑制作用力，其中EGCG更為有效。綜合試驗結果和血液凝集特殊型效果，這項研究發現兒茶素對於流行性感冒病毒的抗病毒效用，不僅是透過其和血液凝集之特殊的相互作用，而且也改變了流感病毒外膜的物理性質。

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兒茶素群具抑制冠狀病毒複製及改善肺損傷效果

除了抑制流感病毒，2021年台師大生命科學專業學院特聘教授鄭劍廷研究團隊也發現，從綠茶萃取的多酚兒茶素群還能抑制冠狀病毒複製、強化免疫機制及改善急性肺損傷。

這項研究成果已登上國際知名期刊《抗氧化物（Antioxidants）》。論文共同作者、海洋大學食品科學系主任吳彰哲指出，兒茶素已證實可對抗流感病毒，研究更發現其具有抑制冠狀病毒複製的能力，也能降低病毒造成的肺部發炎，對現在新冠肺炎疫情的預防保健有很大的助益。

每日攝取2.5克兒茶素群可提升免疫力

兒茶素研究陸續發現可以抗氧化、抗炎、抗病毒、抗菌。近年新冠肺炎肆虐，多酚兒茶素群的抗冠狀病毒功效再次在實驗中獲得驗證。人體服用兒茶素群的實驗數據顯示，免疫作用相關的CD8+T細胞可維持4到5小時的高峰。

鄭劍廷團隊建議50公斤的民眾，每天攝取總劑量為2.5克的兒茶素群，可分2到3次使用，血漿就可分別獲得足夠的兒茶素濃度，理應能抑制冠狀病毒在人體中的複製能力。

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此外，感染新冠肺炎患者會出現類似細菌造成多重器官衰竭的敗血症症狀，服用兒茶素群能增加白老鼠免疫相關的CD8+ T細胞百分比，以提升適應性免疫力、加強自噬機制等作用，達到減緩病徵的效果。另外在動物實驗也顯示，兒茶素可以增加「第一型的細胞素」分泌，可以對抗病毒感染對治療肺損傷、降低免疫風暴。

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