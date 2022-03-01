現下大家的生活都離不開社交媒體平台，通過社交媒體平台我們可以和朋友交際、分享生活以及經營事業。那麼多種類的社交媒體平台，不知大家最喜歡用的是哪一個社交媒體平台呢？是Facebook、Instagram、Twitter還是其他呢？



除了Facebook & Instagram兩大知名社交媒體平台，如今還開始盛行抖音以及小紅書這類主要以中文為主的社交媒體平台。而且這類App比傳統社交媒體平台更吸引新生代用户。關於這些社交媒體App，哪一款更受歡迎，有00後網民就表示，現時22歲以下小姐姐都已經不用IG（Instagram）了！現在的IG只有老姨在用。

港台不少名人和KOL都陸續開設小紅書帳號↓↓↓

+ 17

該00後網友指出，如今小姐姐們都喜愛用小紅書，這款App和抖音在Play Store熱門項目裏就排在IG App的前面，關於「IG用户老齡化」的話題引發關注。在談論00後更喜歡小紅書時，還提及現在的年輕人若是沒有玩小紅書就同等於落伍了，而且現下的女生因熱愛小紅書，所以穿搭風格更偏向於中國大陸的穿搭風格。

小紅書會被現下新生代所喜愛，是因為只要是女生需要的，裏面都會有。小紅書裏不僅可以找到各種美容、生活、穿搭以及情感等相關分享，還可以買到許多好物。台灣向來是以繁體中文字為主，如今對於台灣初中生來說，使用簡體字是一種潮流指標，有一大半原因是受小紅書所影響。

小紅書中有各式各樣的資訊和分享↓↓↓

+ 9

有網友甚至譏諷，IG上如今都是一堆老阿姨在靠修圖維持，但也有人反擊小紅書上的修圖更誇張！也有人支持表示小紅書的確很好滑，幾乎天天都有好文，女生需要的各種都能找得到。只要在小紅書設定好自己感興趣的主題，App就會自動給你推薦各種相關的好文，人性化功能實在很難不滑上癮。

不知大家對老姨才用IG，00後小姐姐都用小紅書這個說法有何看法呢？小編是兩個App都愛不釋手。

延伸閲讀：謝嘉怡進駐小紅書玩「你問我答」 粉絲關心會否再唱《上海灘》↓↓↓

+ 11

延伸閲讀：小紅書Post報價大公開 范冰冰捲逃稅風波仍登榜首張栢芝收過百萬↓↓↓

+ 35

延伸閲讀：何超蓮小紅書推薦5件「裸妝好物」 CHANEL胭脂液打造紅潤臉色↓↓↓

+ 6

【本文獲「Goody25」授權轉載。】