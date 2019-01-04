《黑鏡：潘達斯奈基》互動電影攻略公開　一文睇盡五大主要結局

Netflix互動式體驗節目《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch）在2018/12/28全球同步上線之後掀起一股新風潮，觀眾們都在問「你早餐吃麥片還是玉米片？」「你有沒有殺了XXX？」、「結局到底有幾種？」。以下是根據目前國內外網友試玩分享以及外媒網站綜合整理出的五大結局劇情攻略。如果還沒看（玩）過的你請先且慢，試着自己嘗試看看再回來對照吧！如果你有嘗試出隱藏版特別路線或結局，也歡迎和我們分享！

《黑鏡：潘達斯奈基》有「5個」主要結局。實際上，每位觀眾到達這五種結局的路徑可能不盡相同，細微的選擇差異會讓劇情產生分岔、或必須退回選擇點，但最後仍會到達主要結局；此外，互動過程中也有一些不影響劇情進行的選項，例如一開始選擇的早餐種類以及路上聽的音樂，其實只會決定畫面的差異以及背景音樂不同而已。

＊以下涉及《黑鏡：潘達斯奈基》劇情與互動路徑，請小心劇透

Collin是關鍵變數

在劇中，遊戲設計師Collin是主角Stefan的偶像，Collin對Stefan解釋一切都像是身處在遊戲中，被不可知的力量所控制。《潘達斯奈基》初始劇情會導入一個關鍵的分岔點：當Stefan的爸爸帶他去找心理醫生，他在當下巧遇Collin，此時需要抉擇「跟隨Collin」或「不跟隨」，如果跟隨Collin會將劇情導入兩人在陽台上決定誰跳樓的情節，當下他對Stefan解釋：「我們所存在的世界有多重現實存在，你以為做出選擇，但其實這些選擇都是已被控制的變數，你還有機會能返回重新來過。」

Colin Ritman由Will Poulter飾演。（劇照）

這個說法暗示觀眾（玩家）正拿着搖控器／遊戲握把決定劇中人物的命運，要抉擇的重要變數之一就是Collin的生死，他是否活着對於剩下的結局路徑有絕對性的影響。Reddit網站上有網友不斷更新影片的完整攻略路徑，每個觀眾（玩家）遇到的情節與場景、到達結局的次序都有可能不同，以下摘要整理五種主要結局以及如何到達的關鍵選擇時刻。

一、Stefan入獄

無論Collin是否活着，Stefan都會拿到殺妻的潘達斯奈基小說作家Jerome F. Davies紀錄片錄影帶，影片旁白暗示Stefan：「為什麼不謀殺呢？你沒有掌控權，你只是個魁儡」，崩潰的Stefan對天花板嘶吼問是誰在控制一切。此時會觸發觀眾選擇「PAC（或白熊符號）或Neflix」，如果選擇前者，會產生父親Peter試圖安撫Stefan的情節，但最終引導他殺了父親，產生「分屍或埋葬屍體」兩種選項，如果選擇處理屍體的方式是後者，會導致入獄的結果，但因玩家先前的選項不同，會有幾種情節差異：

Stefan Butler由Fionn Whitehead飾演。（劇照）

1. 如果Collin沒跳樓還活着，他前往Stefan家發現他殺了父親，這時會發生是否殺Collin的選項，無論Collin是否被殺，結局都是Stefan因謀殺入獄，遊戲未完成，遊戲公司「Tucker Soft」破產。

2. 如果Collin跳樓身亡，他的女友Kitty會到Stefan家試圖尋找他的下落，無論Stefan有沒有說謊，最終會導致一樣的結果：鄰居的狗挖到父親的屍體。Stefan因謀殺入獄，遊戲未完成，遊戲公司破產。

3. 遊戲未在期限內完成，遊戲公司老闆Thakur很生氣，他去了Stefan家，最後也被謀殺。Stefan因謀殺入獄，遊戲未完成，遊戲公司破產。

白熊符號來自黑鏡第二季第二集白熊世界（White Bear）。（劇照）

二、NETFLIX

這個結局算是比較詼諧趣味的一個（要注意的是Netflix的選項可能不會在第一次面臨選擇時就出現，可能會因觀眾先前的路徑差異需要退回重選之後才會出現）。這條路徑觸發於遊戲公司老闆Thakur讓Stefan多一個週末的時間來修復遊戲的bug，Stefan在修bug時發現有人在控制他的選擇並咆哮問是誰？！因此出現「Netflix或白熊符號」遠項，選擇Netflix後，會發生「打破第四面牆」的互動。

《黑鏡：潘達斯奈基》（劇照）

觀眾（玩家）可以透過選項告訴Stefan什麼是Netflix，崩潰的Stefan被父親帶到心理醫生（Dr. Haynes）診間，Stefan嘗試向醫生解釋有來自Netflix的不知名力量控制他，醫生表示：「如果這真的是電視節目，那麼不應該更刺激嗎？」，在此觸發與醫生幹架選項，並引導至「繼續打鬥或跳窗」兩種選擇。

Dr. Haynes由Alice Lowe扮演。（劇照）

1. 選擇繼續打鬥：爸爸Peter會衝進來加入打鬥，不管選擇掐死父親或踢他的蛋蛋，Stefan最後都是被警衛架走。

2. 選擇跳窗：這個是比較有趣的結局，當Stefan跳窗之後，發現有人喊「cut」，Stefan發現他是一個演員，導演上前叫他Mike，提醒他現在是打鬥場面而且劇本裡面沒有跳窗情節。Stefan他堅持不是演員也不叫Mike，其他現場演員則是冷眼旁觀，最後結尾是劇組人員決定要找醫生。

Colin Ritman與Stefan Butler。（劇照）

三、歷史重演的迴圈（Loop）

在Collin還活着（沒跳下陽台）、而且Stefan殺掉父親之後選擇的是「分屍」的情境，Stefan在分屍之後去找心理醫生，告訴醫生他明白了關於遊戲中的自由意志選擇是幻覺，一切都是被控制的，這啟發了他完成遊戲的方法。在這個結局下，Stefan的潘達斯奈基遊戲成功上架，而且得到五星評價。

這個結果觸發了連接到現代的劇情，2018年Pearl Ritman（Collin的女兒），告訴記者她正在為Netflix重啟潘達斯奈基，她開始編寫Stefan1984年遊戲程式，而且遇到相同的Bug，Pearl的螢幕上出現「對電腦潑茶或砸爛電腦」，不管選擇哪個選項，劇情都在此結束。

Pearl Ritman由Laura Evelyn飾演。（劇照）

四、P.A.C實驗

這個結局必須在Collin跳樓身亡的狀態下發生，Stefan在Collin跳樓後去見心理醫生，之後回到他的房間，觀眾會遇到「書或家庭照片」的選項，拿起書之後會引導至Stefan發現父親Peter保險箱的場景，根據你之前的選項，保險箱會需要不同的代碼。

根據你之前的選項，保險箱會需要不同的代碼。（劇照）

當保險箱代碼為「PAC」，Stefan會發現他是「Plan and Control」（P.A.C）計畫與控制）的實驗對象，Peter不是他的父親，而且跟醫生一起監控與控制他的行為，包括食物與藥也是實驗的一部分，另外Stephen也從舊的監視畫面發現媽媽離開房間並且意外身亡的情節也是假場景，這時Peter進入房間，Stefan殺了他。

Stefan殺了父親Peter。（劇照）

在此情節下父親的死亡會直接回溯到Stefan咆哮是誰在控制它的情節，不過這時選項會變成「PACS或白熊符號」，如果玩家選擇前者，Stefan會自己殺掉父親，然後畫面會要求玩家輸入保險箱密碼20541，Stefan發現P.A.C真相後打電話去心理醫生辦公室，並且向不知情的接線櫃檯人員留下訊息，說他發現了P.A.C的秘密並且殺死父親。他埋葬父親屍體後被警察逮補，潘達斯奈基最後仍上架但只得到2.5顆星評價。

五、火車結局

要到達這個結局，取決於一些關鍵選項：你必須跟醫生談談母親、跟着Collin回家並且讓Collin死亡、沖掉藥丸、拿起家庭照片，並且可能需先經歷過P.A.C結局，並且在影片片尾畫面出現時選擇返回繼續。這時會回到保險箱場景，不過密碼換成了TOY，同時會觸發Stefan穿越鏡子變成五歲的他，並且回到母親死掉的那天——五歲時的那一天因為Stefan找不到他的兔子玩偶讓媽媽趕不上火車，讓她搭上了發生意外造成身亡的班次，也讓Stefan自此將過錯怪在把兔子藏起來的父親。

Stefan將過錯怪在把兔子藏起來的父親。（劇照）

回到事故那天的Stefan，找到了他的兔子玩偶，這時觸發母親問他「是否要跟她一起出門」的選項。如果選擇「是」，五歲的Stefan會跟着母親一起坐上火車，當事故發生的時候，場景會切換到醫生的診間，原來這一切都在Stefan與醫生交談過程中發生，而他則坐在椅子上隨着夢裡的火車事故發生死去。

這個結果也能呼應Collin提到「透過鏡子能夠穿越時間」概念，因此當Stefan回想他的過去時，他穿越鏡子回到五歲時的重要時刻，這個結局似乎也是最符合Collin內心未能放下的遺憾。

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