罰抄神器賣斷貨　網民分享教師如何奇招「驗抄」？

還記得小時候每天都要跟時間賽跑，如果我跑得夠快，那麼老師佈置的作業就趕不上我。特別是遇到下課老師忘記了的情況，那絕對是激發了所有體育潛能。但是現在不行了，微信、QQ和各種APP，老師足不出戶就能在家裡遙控作業，甚至有時候還給來個雙休加量不加價。

（圖片來源：狂丸科學）

不過，哪裡有壓迫哪裡就有反抗，懶是人類進步的第一生產力。哈爾濱的一名中三女學生為了逃避寒假作業，斥鉅資花了800塊壓歲錢買了一台抄寫機器人，兩天就搞定了語文作業。

要不是效率太高，直接引起了懷疑，被家長發現出了犯案工具，實在可以省很多時間。

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這種抄寫機器人剛問世的時候還被詬病，雖然看着挺酷炫但是沒甚麼用，不過沒想到這麼快就在中小學生群裡找到了市場。只要提前將需要抄寫的文本排版好輸入進去，機器人就可以以每分鐘40個字的速度迅速刷題，還能模仿不同的筆跡。如果肯花錢再升個高配版，都不用自己翻頁，全自動化操作。

但就這樣，也還用了兩天才搞定語文作業，也足以想像手寫的工程有多浩大了。（圖片來源：狂丸科學）

不過正所謂道高一尺魔高一丈，以為這樣集中趕完作業就完事了的還是太年輕。為了杜絕這種現象，有些老師甚至開發出了特定的作業暗碼。有網友發微博稱，自己弟弟的學校要求寒假作業每天都用不同顏色的筆寫，但是當天才通知是甚麼顏色。

這條微博下許多網友也PO出了自己老師的各種操作。

（圖片來源：狂丸科學）

不過，當過學生的都知道，作業只是配菜，真正大戲還得是在學校裡。狂丸小的時候，為了躲避暗中觀察的班主任，練就了一身唯快不破的功夫，學渣和學霸的狀態切換只需要一秒。

但現在的課堂也都基本配備了監控攝像頭，不僅老師能在辦公室遠端操控順便開喇叭點名批評一下，家長上着班也能看直播：三年二班周同學表現不錯態度端正，兄弟給你一個讚。除了即時轉播，更恐怖的是面部分析技術，連你是甚麼表情都能識別出來。面對這一招那是連摸魚的機會都沒有了。

（圖片來源：狂丸科學）

「這題我會解！我從小就有睜着眼睛睡覺的特長，終於有了用武之地！」 「Naive，打回去重解！」

是的，為了能「更好」的瞭解孩子在學校的學習狀態，已經有智慧校服廠商在開發瞌睡監控系統了。他們預計在不久的將來，可以通過內置感測器來分析和判斷孩子是不是在上課的時候打瞌睡。雖然這項技術暫時還未投入使用，但請相信科技工作者們的效率。而且，除去瞌睡監控，智慧校服現有的一些功能就足夠學生們鬱悶的了。

（圖片來源：狂丸科學）

這些智慧校服通過內置晶片，存儲了指紋和面部兩種生物資訊，學生進出校園要通過這兩套驗證。甚麼時候進校甚麼時候離校，具體資訊也都能即時發送給家長。據已經在使用該校服的貴州某中學校長表示，出勤率確實提高了不少。所以想騙家長被老師留堂然後翻出去上網的，基本可以斷了這個念頭。除非你像《流浪地球》裡演的那樣，去黑市買一套轉換身份的假制服，把鍋甩在別人身上。

+ 9 + 8 + 7

但如果家長選擇加裝GPS定位系統，那放了學除了乖乖回家也沒別的法子了。畢竟這比大天才手錶要高級多了，手錶可以假裝落在學校，衣服可不能不穿。戰況進行到這裡，學校和家長強強聯手，弱小可憐無助的學生們基本打不贏了。不過，通過這樣的監視和高壓控制，真的沒關係嗎？

畢竟教育不是工廠倒模，一套流程做出來一堆沒有誤差的產品就萬事大吉了，還是要給予孩子們一些自由的空間。成長的過程少不了家長適時的引導，但也需要互相信任。

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】