台江湖大佬金盆洗手　免費修復罹難者遺體還最後尊嚴：我想做好人

陳修將，在30歲時才找到人生第一份工作：遺體修復師。他原本是一名黑社會大佬，曾經坐過5、6次監。每被放出來，他的地位就在無形中被提升，有越來越多小弟追隨。直到最後一次入獄6年，他在獄中突然頓悟，決定找一份對社會有用的工作。

76行者遺體美容修復團隊義務為受災罹難者修補遺體。（一条）

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在女朋友的幫助下，他從抬棺材、清洗遺體到修補遺體，工作8年，已經體面地送走上千人。

2014年台灣連續發生重大災難，陳修將成立“76行者遺體美容修復團隊”，在空難、地震、氣爆、車禍等意外中，免費幫罹難者修補遺體，提供家屬災後處理和心靈安慰，團隊成員從當年的27人擴大到300人，是台灣第一也是唯一的，重大災難遺體修復的公益組織。

我一直遵守我在監獄立下的誓言，我想要做個好人。 陳修將

自述：陳修將／編輯：白汶平

退出江湖的黑社會大佬——陳修將

我叫陳修將，今年38歲，從事遺體美容和修復的工作已經有8年多，經手的遺體已經有上千具了。外人看來可能對死亡有禁忌，甚至恐懼，但對我而言，這份工作很有意義。

台灣江湖大佬陳修將金盆洗手從良。（一条）

從小我的成長環境就很複雜，屬於社會底層，秩序也比較亂，我可以說是在妓院、酒店那種地方生活的，初中畢業我沒再升學，開始混日子，混黑社會，養成我就是那種不怕死的性格。

算起來我進出監獄也有5、6次了。其實也不是沒想過要悔改，但回歸社會後面臨的就是各種考驗，第一是我生活環境複雜，誘惑很多；第二是每當你被關一次，你在黑社會的地位無形被提升，突然就冒出一堆小弟叫你大哥，你會有虛榮心；第三我覺得社會不會這麼容易接受有前科的人，基本上很難找工作。

真正讓我悔悟的一次，是我最後一次入獄，那次我被關比較久，關了6年，那段時間我真正讓自己沉澱下來，監獄裏教化我的老師，讓我慢慢去理解這個社會其實有不一樣的觀點，讓我相信其實這世界上，原來真的有人可以無私地為別人付出。

陳修將認為有前科的人很難再次融入社會。（一条）

我不否認我服完刑，還是有一段時間為非作歹，可是有一天我突然怕了，我發現身邊的小弟被抓光，我意識到我害怕坐牢，我不想再回去，也想起了我當時在監獄裏的誓言：

我想要做好人。 陳修將

那剛好遇到我太太，當時她還是我女朋友，她一直很鼓勵我、支持我，後來我們倆個一起踏入殯葬業，她是遺體化妝師，我是遺體修復師。終於，我在30歲的時候，有了人生第一份正當工作。遺體修復師就是在最後一刻，協助亡者走得體面，如果有斷肢、身體有傷口、殘缺，我們儘量幫他修復好，這份工作不只在修復遺體，同時也是修補家屬的心靈。

我從抬棺材、清洗，到修復，每個步驟一個一個去接觸、去學，醫院的太平間、殯儀館，就是我們工作的地點，我至今沒有遇過讓我覺得恐懼的事，我想這也是需要我們教育民眾、教育家屬的，我希望他們能知道，即使你的親人走了，那也沒有甚麼好怕的。

遺體修復師是陳修將人生第一份正當職業。（一条）

觸動我最大的是有一次，我朋友的家人車禍，被車輾過，當時的殯葬人員對待遺體非常隨便，清洗啊、翻身、修補都比較草率，我的第一反應是我不想要以後我身邊的人出事情，也被這樣對待，所以我更要堅守這份職業的道德。

我們處理遺體時，都是按他生前的模式去做，告訴他我們要做的每一個動作，譬如：「伯伯，我們幫你翻身」、「小姐，我們現在幫你修指甲」，即使他聽不見，我覺得這也是該有的尊重和態度。

人死後，身體組織、肌肉、紋理、面容，跟活着的時候是不一樣的，何況他可能還有缺損，我們透過平面照片去模擬他的樣貌，再做出一張立體的臉，重建的過程都是靠我們的雙手慢慢去摸索。

譬如說因為火災，被燒過的面容碳化、焦化，就需要用假皮或矽膠做面部塑型跟重建；車禍意外和刑事案件、殺人案這種，會有傷口，甚至斷肢，我們也要去縫補，用類似醫美的方式去做，讓他外表是看不出有缺損的，若有斷肢找不回，就幫他做義肢或假體，整個過程很長，大約需要20到30小時。

陳修將用心為遺體做修復。（一条）

我們需要家屬可以充分理解，儘管我們技術再好、經驗再多，都不可能把他修復得像生前一樣，尤其有些部位是我們附加上去的，本來就不屬於他的身體，那模擬度就是有限的。

做這份職業，一定要有很堅強、穩定的人格特質，而且要學會放下自我。因為我們在處理的時候，會有同理心，會把亡者當成自己的親人，好比他是長者，我們會把他當成自己的父母；如果是個孩子，我會覺得那是我的小孩，所以你的角色會一直轉換，你能體會家屬的悲傷。

從3個月大的嬰兒，到100歲的老人家我都處理過，可是直到現在，我都不能把握自己可以處理好這些情緒，其實我很容易哭，我覺得哭是我的宣洩管道。

陳修將即使是前黑道大佬，面對有人離世亦難忍男兒淚。（一条）

76行者遺體美容修復團隊——The 76 Monk

2014年我成立了“76行者遺體美容修復團隊”，是台灣第一個，也是唯一一個災後遺體處理的公益組織。原本我們只有27人，現在已經有300人了，只要發生重大意外、車禍，甚至個人案件，只要有需要幫助，我們都會盡力去做。

陳修將從黑道大佬變成遺體美容修復團隊的大佬。（一条）

澎湖空難發生時，一下子死傷很多，當時幾個行業人員在號召，一起去澎湖做志工，幫忙修復遺體，於是我們幾個人就過去了，沒想到短短一個禮拜，另一宗意外又發生了。高雄氣爆，2014年7月31日，高雄市多個街區發生石化爆炸事件，埋在地下的管線因腐蝕，無法負荷運送壓力而爆炸，導致多個路口被炸開，建築物毀損，就連趕來救援的員警和消防員也受到波及，一共造成32人死亡，321人受傷。

連續兩宗意外，死傷的人非常多，那我們服務過的人數加起來正好是76個人，當時我就想，我們是不是可以成立一個這樣的團體，來協助處理重大意外，其他夥伴一口就答應了，所以我們“76行者”就是從這裏開始的。

我第一次體會到甚麼叫人間煉獄。 陳修將

死亡人數太多了，罹難者一直不斷被發現、不斷被送進來，我印象中在殯儀館裏，那個哭聲沒有斷過。當時我們很多夥伴是女性，女性情感本來就比較豐富，地震死了一百多人，就像我們短時間送走一百多位親人一樣，那種悲傷不是一般人可以承受的，我到現在仿佛都還能聽到那個哭聲。

後續發生的花蓮地震、普悠瑪列車出軌事件，我們都有到場，而且架構也越來越健全，包括現場處理組、社工組、行政組、最多人的還是遺體修復組，內部分工像是物資、人力的管理也越來越完善，除了好好送走罹難者，我覺得我們更多責任是協助家屬處理喪事、走出悲傷。

陳修將為行善出心又出力！點圖重溫各個災難現場▼

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每一次義務修補大概會花上十萬人民幣，這些費用都是我們幾個核心幹部自掏腰包，我們平時就會規劃一部分的錢是用在這些緊急事故上的，我們的家人也很支持我們做這些事。

我常常覺得對不起我的家人，我兒子他住校，但他從小我也沒太多時間陪他，我女兒今年兩歲多，我和她最常相處的時間是睡覺。

陳修將與他兩歲多的女兒。（一条）

所以我們這行常開玩笑說，如果想跟另一半分手，就來做殯葬業保證你一下子就分手了，第一我們工作時間不固定，第二是一般人對殯葬業還是存在恐懼和負面想法的。做到現在我的感覺是，我漸漸看淡生死，死亡沒有甚麼好怕的，反而是你該積極面對的，我很喜歡村上春樹在《挪威的森林》裏的一句話：死不是生的對立，而是它的一部分。

沒有死，也不算活過，我現在的目標是希望我和家人能有更多時間相處，然後“76行者”可以持續發展下去，有一天不只在台灣，在大陸或是其他地方也能夠幫上忙，協助更多人，把我想做的事情完成，即使我現在就死了，我也沒有遺憾。

陳修將對生死看得很淡。（一条）

部分照片由嘉賓提供

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