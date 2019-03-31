以蛋糕換來史上最豐盛員工餐「海膽配白飯」　網民：人生夢想

上班族每天最煩惱的事，大概就是「中午要吃甚麼」了吧？然而要是收到這種員工餐，也是很煩惱 ── 吃太好回不去怎麼辦？

說到員工餐，本編能吃的大概是網友分享的這種▼

圖片來源：Dcard

然而，有位女網友在Dcard分享自己的「員工餐」，雖然菜色簡單，但食材卻豪華到讓網友大呼「這是我的人生夢想啊」！

圖片來源：Dcard

看清楚了嗎？海膽！整盒的海膽啊！！

原PO表示，她常常將店內報廢的蛋糕給隔壁店的師傅吃，然後就收到一份「白飯＋整盒海膽」的員工餐。雖說她店裏的員工餐也很誇張，但還是不敵這份吃完會痛風的最豐盛員工餐。

「海膽！！！這員工餐也太好」 「太幸福了～」 「天啊！！！好想臉埋進去啃」 「好奢侈！好想吃」 「好想知道一次吃一大口是甚麼味道和口感」 「我人生夢想清單之一就是這樣一整盒海膽配飯啊啊啊」 「我超愛海膽的～超想一大盒的吃」

如此大手筆的豪華員工餐震驚了所有人，因為這一盒……不便宜啊！

「150g台灣要七百元耶」 「第一次吃海膽是在台北的居酒屋，跟照片上一樣價錢記得是4000」 「對海膽無感，如果給我一盒鮭魚卵我可以直接嫁給師傅」

為何師傅可以這樣大方請客呢？有經驗的網友表示，很可能是較不新鮮品質變差（低於可販賣品質），所以乾脆拿來內部消化，算是餐飲業的小福利吧！

「可能就是因為放比較久一點點品質稍微變差才拿給員工吃啊（之前打工也是這樣師傅拿來半盒大口吃）」 「我在日本料理包店打工，今天有人包場吃不完的生魚片直接給我帶回家哈哈哈」

但是不得不說貧窮限制了人們的想像力，大家看到縮圖照片時，都以為是「白飯＋豆干」、「白飯＋餅乾」，甚至一堆人以為是「白飯＋雞蛋糕」這種組合……真有這種員工餐也太淒涼了吧！

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