【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】鍾卓琳：唱歌的魅力在於互動

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【17】鍾卓琳自我介紹。

龔嘉盛 攝

鍾卓琳 Chung Cheuk Lam （20歲） 學校： 香港理工大學 (PolyU) 科目：Occupational Therapy 年級：Year 3

唱歌嘅魅力唔係淨係在於令自己開心，而係因為唱歌之中有互動

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大家好～我係sasa!

我細細個就係因為容祖兒嘅《逃避你》開始唱歌，日日都係廁所拎住個花灑當咪咁開mini concert。雖然未識讀歌詞，但每次唱完都識講「多謝英皇娛樂同埋樂小姐」，然後媽媽就會送花比我，令我覺得唱歌嘅時間係最開心同無憂無慮。

不過我一直都冇膽量唱歌比人聽，直到初中有朋友叫我一齊參加sing con，我就開始係台上唱歌比人聽，開始學和音，開始學吉他同開始寫歌。

慢慢我就發現原來唱歌嘅魅力，唔係淨係在於令自己開心，而係因為唱歌之中有互動。唔同旋律，唔同歌詞背後都有一個屬於佢嘅故事，縱然我同聽歌嘅人互不相識，但我可以透過自己嘅歌聲與人連結，分享自己故事之餘，可以為佢地帶來一份感動同溫暖。當有人聽到我嘅歌聲，然後覺得被安慰嘅時候，我就感受到自己嘅價值。

上到大學之後發現，原來音樂嘅世界真係好大～只係合唱嘅時候，自己先夠膽唱比人聽，亦都開始覺得自己係唱歌呢方面好無用。不過諗到之後日子得返實習，呢一年係最後嘅時間令到自己享受唱歌～所以我就鼓起100000000%勇氣去參加ICMA! 希望可以搵返鐘意唱歌嘅初心，亦都希望你地會喜歡我嘅歌聲同被感動到！

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場