【期間限定】中大酒管學生主理餐廳　$60內平食正宗馬拉菜

酒店的味道、專業的服務、相宜的價錢，正是用來形容這一間由中大酒店管理系學生營運的「MalayEat」！不限中大教職員，所有人都可以Walk-in惠顧，快看看有甚麼特別菜式！

菜式多樣，賣相極為吸引！（莊堅毅攝）

這班學生由去年九月起就開始籌備，從菜單設計到食材選購都一腳踢，終於要於4月3日正式營運一間餐廳！菜式上得到酒店廚師指導，營運上則有教授引導，而價錢上則是學生價，重點是即使不是中大學生也可以Walk-in試食！

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其中一組馬拉西亞菜做主題，餐廳名為「MalayEat」。餐單共有11樣可選，從主菜到甜品應有盡有！主菜有「娘惹喇沙」（$54）、「炒貴刁」（$58）及「鹹蛋黃醬脆雞」（$54），雖然是學生之作，但賣相及味道都是專業水準！當中最推薦炒貴刁，夠鑊氣之餘又不會太油膩！而湯類當然有最經典的肉骨茶（$58），更會配上白飯，肉骨茶同樣由學生親自熬煮，濃濃香香十分好送飯呢！

而小食亦同樣有三款可選，烤得香脆的「咖央多士」（$24）咖央醬塗得滿滿，毫不吝嗇，值得一試！「沙嗲雞肉串燒」（$36）是即場烤製，一份三串，而「炸饅頭」（$20）則略嫌炸得過火，有點可惜。

有來自台灣的同學苦練拉茶技術，就是為了當天為客人奉上拉茶（凍飲18元、熱飲16元），十分專業！不喜歡拉茶的話，亦有荔枝青檸梳打（$20）可選！而甜品則有供應兩款：口感豐富的「摩摩喳喳」（$24）是傳統甜品，裡面有芋頭及粉條等各種材料，在坊間很難吃得到。而另一款甜品「斑蘭班戟」（$24）一份有三件，煙韌外皮包著炒過的椰絲，椰香味濃！

同學苦練技術，為客人奉上一杯拉茶。（莊堅毅攝）

【MalayEat】 營運日期：4月3日（星期三） 營運時間：10:00－14:00 地址：香港中文大學鄭裕彤樓3樓 The Stage（大學站B出口步行5分鐘）

這次是「中大酒店旅遊及房地產課程」所策劃的活動，一班二年級的學生分成四組，獨立運作經營100座位的餐廳一天，從設計菜單、食材選購及落場煮食都是學生自己做！

同上堂聽嘅理論唔同，真正落場搞單生意，原來會有好多突發情況。 中大酒管學生Cotton

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即使不是中大的教職員，亦可於當天與朋友結伴，到中大吃一頓饗宴，享受美食之餘，亦可以行動支持這一班有熱誠的學生！除了以馬來西亞菜做主題的「MalayEat」，由4月1日起一連四日，都會有其他組別的餐廳，每組主題都不一樣，總有一款合你意！首天的「The Spring Garden」走日系風格，供應吉列炸物及和風甜品。

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【The Spring Garden】 營運日期：4月1日（星期一） 營運時間：11:30－14:30 地址：香港中文大學鄭裕彤樓3樓 The Stage

4月2日登場的有走西式風格的「ghreatgatsby」，如果有興趣試試學生們精心炮製的西餐，記得要到他們的Instagram填表留位！

【ghreatgatsby】 營運日期：4月2日（星期二） 營運時間：11:30－14:30 地址：香港中文大學鄭裕彤樓3樓 The Stage

而最後一天4月4日登場的，則是以童話為主題的西式餐廳「Once Upon a Meal」，光是看餐點名稱都覺得夢幻！頭盤有「Nemo蜆上漂流記」、「繼母們的魔鬼蛋」，而主菜則有「灰姑娘的海鮮南瓜車」、「豬扒都可以變白雪」、「毛仔在哪兒」，甜品亦有兩款可選，分別是焦糖燉蛋及抹茶蛋糕，每一款都十分夢幻！到底實體是怎樣？當天去看看吧！