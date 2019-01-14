【睇片】天文學會易出Pool？新亞天文帶你去中大觀星秘景

新亞天文不時舉辦名為「星伴新亞」的突擊觀星活動，只要天氣狀況良好，莊員們便會在Facebook和instagram即日招募觀星同伴。今次我們在阿邦、Boris和Samson的帶領下，到訪中大的觀星秘景！想知道這個神秘地點的話，立即觀看以下影片！

大學傳說：天文學會專門溝女？

各間大學總有這麼一個傳說：

「想拍拖一定要參加天文學會。」。

一提到天文學會，

似乎離不開「識異性」、

「出pool」等說法。

不過，

中大新亞書院天文學會的Boris

認為溝女一說完全不著邊際，

「你看看他，

就知道玩天文學會追不到女生。」

他指著身旁的阿邦捧腹大笑，

連身邊的莊員都笑作一團。

「證明我們是認真觀星的。」

阿邦不忘澄清。

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中大校風純樸，阿邦和Boris覺得大部份學生參加學會的目的都很純粹。（莊堅毅攝）

不一樣的觀星體驗

他們首次參加學會的活動，

便是由上屆學會幹事

舉辦的突擊觀星，

地點正是蒙民偉樓的天台。

「第一次在那裏觀星發覺

中大跟市區真的很不一樣，

可以看到數之不盡的星星。」

家住市區的Boris

在人稱「山城」的中大校園

發現了新世界。

他們以前看到天上

有幾顆特別耀眼的星星，

想知道到底是甚麼星，

卻苦無詢問對象。

在新亞天文，

莊員的講解

大大滿足他們的好奇心，

也驅使他們

對觀星愈來愈有興趣。

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開心地觀星是新亞天文的核心理念。（受訪者提供）

學會兩大理念：開心、宣揚天文知識

釣墨魚、燒烤、城市定向……

新亞天文的活動

乍聽跟其他學會沒有太大分別，

不過每個活動

都會加插觀星環節。

一到觀星環節，

學術委員阿邦便會化身導賞員，

拿出鐳射筆，

滔滔不絕地

為大家講解當日的星空，

很難想像他大部份的天文知識

都是在上莊後才學習。

不只他，其他莊員亦然。

「以前只憧得獵戶座，

上莊後學會在黑夜認出更多星座，

如御夫座、雙子座等等。」

Boris笑道。

新亞天文的理念是

「開心」和「宣揚天文知識」，

無疑他們做到了。

中大生受《超速搖搖》影響 夢想打入世界賽：GPA見得人就ok

（新亞天文莊員何禮賢攝）

難忘石垣萬點繁星

說到最難忘的觀星體驗，

幾位莊員異口同聲地回答：「石垣！」

原來去年暑假，

他們舉辦了一個海外觀星之旅，

地點便是日本石垣。

一行人除了走訪石垣的觀光勝地，

還堅持每天凌晨3時起床，

務求欣賞到沒有月亮的星空。

有一晚，

他們在沙灘看到了壯麗無比的銀河，

美景深深地烙印在他們腦海。

眾人驚訝得說不出聲，

那可是一輩子裏看過最壯觀的星空。

星星在黑暗無光的天空才看得最清楚，一群熱血學生因此不惜在凌晨三時爬出被窩。（植加佑攝）

反思保護環境的重要性

「在香港不會看到

這麼漂亮的星空，

因為光害太嚴重。」

日本觀星的經歷

令Boris有更多反思。

他覺得觀星的難忘之處

便是發現大自然的美麗。

無論人類在大自然下

有多渺少，

我們始終是破壞環境

的罪魁禍首。

如果大家不再保護環境，

日後光害和污染便會愈發嚴重，

萬點繁星的夜空便會從此消失。

回憶比星星更重要

有時活動當晚的天氣

可能不似預期，

一有烏雲便大大影響

星空的可觀性。

雖然觀星活動被逼擱置，

莊員也會說一些星座故事，

或是圍起來談天說地。

不觀星，

同樣可以過一個難忘的晚上。

「當然星星是觀星活動

重要的一環，

但我會更在意跟誰去觀星。」

阿邦認為，

有時候觀星不志在星，

跟甚麼樣的人一起

創造回憶才是最重要。

如今在香港觀星，

他也會想起跟莊員

和會員們一同去日本觀星的日子。

過程中遇到的難忘事，

比起看到甚麼星星

更值得他回味和珍惜。

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