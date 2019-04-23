【復仇者4】最好Delete Fb、IG　6件睇終局之戰需要做的事　

用了整整10年，21部電影的鋪墊，《復仇者聯盟4：終局之戰》在明天終於正式上映，一眾英雄與魁隆迎來最後的結局。 經歷了上年《無限之戰》的熱潮，相信大家都知道看Marvel的電影與一般電影完全不同，在看前及看後都要預備很多，才可令自己及其他人達致觀賞的最高體驗。《開罐Opener》現在為各位列出以下事項，希望能為大家提高觀賞快感。

到底一眾復仇者命運如何？大家明天就知道了。（《復仇者聯盟4：終局之戰》宣傳圖）

【1】睇前Delete所有社交App

上年《無限之戰》一出，大量劇透訊息已經滲入Facebook及IG上每一篇帖子。基本上你的手機loop到最盡，看到的不是關於《復仇者》的改圖，就是一篇又一篇劇透文章。或許你覺得自己明天就觀看，對比很多人已經快很多知悉劇情，不用害怕。但少年，你太年輕了，今夜12時正，中國大陸就會上映第一場《復仇者聯盟4：終局之戰》，況且各大早前己看過試片的傳媒在今天已可准許劇透，相信你明天一早起來，打開手機已經是大量《終局之戰》的劇情。所以做到底，把Facebook、IG甚至WhatsApp App剷除，一了百了，閉一閉關，以確保自己以空空如也的腦袋來看電影吧！

相信明天就會出現類似的惡搞圖劇透。（網上圖片）

【2】入場前唔好飲水或自備尿片

1小時不上廁所，輕鬆；2小時不上廁所，可以；那3小時不上廁所，你又做不做得到？早前官方一宣布片長達到3小時1分鐘時，有很多網民都說要準備尿片入場，也有網民說在場外兜售尿片可發達。雖然很多人覺得是誇張的說法，但根據專家所說，人平均每天大約小便6至8次。如按人平均睡8小時，則每一天會有16小時活動時間，若除以8次的小便次數，則兩小時就需要小便一次。因此3小時的片長確實對觀眾的膀胱是一大考驗！各位如不想早途離場，錯過了十年一遇的電影任何一分鐘，請大家入場前盡量不要喝水，或者如網民所言，直接戴尿片進場吧。

早前台灣有戲院惡搞推出尿片套餐。（網上截圖）

【3】觀賞時請靜默

相信大家睇戲時其中一項最討厭的事就是身邊有人不停吱吱喳喳，談天說地。但面對一套鋪陳了10年的大製作，熟悉劇情的人可能會興奮得想立即找身旁的人說一說；如果陪伴Marvel迷入場的朋友也可能有相當多不明白的地方想尋求解答。姑勿論你看得太興奮還是滿肚子的疑問，也請暫且收下你的分享與發問，靜靜的耐心欣賞這套大作吧，因為有些粉紛已經等了足足十年！

【4】帶紙巾以備不時之需

相信大家都知道今集將會是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）及基斯伊雲斯（Chris Evans）最後一部Marvel電影片約，這表示今集《終局之戰》將會是他們最後一次穿上鐵甲奇俠（Iron Man）及美國隊長（Captain America）的戰衣。雖然大家現在還不知劇情走向，但已經有很多預測讓兩人退出Marvel宇宙的最佳做法就是把他們賜死。就算最終他們沒有戰死，看著兩個陪伴大家那麼多年的角色終於引退，相信各位Marvel迷極大機會一時感觸哭下來。而且羅拔唐尼早前透露了電影最後8分鐘會是Marvel電影史上最佳的8分鐘，聽口吻有機會是一場很感人的場口。因此到時帶定紙巾入場，提防自己哭成淚人吧。

【5】看後勿劇透

最重要的事要說三次，所以小編在此呼籲各位看完的觀眾，千萬不要劇透！千萬不要劇透！千萬不要劇透！早前導演羅素兄弟也呼籲看完的觀眾請以己度人，不要把自己的歡樂建築在別人的痛苦中！今集為防劇透，就連一眾演員們都沒有看過最完整的劇本（只有羅拔唐尼看過），為的只是令各位觀眾有最好的觀賞體驗。當劇組也用這麼大的誠意對待大眾時，各位也照顧好身邊未看的朋友，不要在他們面前討論劇情吧！

蜘蛛仔Tom Holland今集不能劇透了。

【6】若你忍不到劇透，不妨這樣做......

如果你看完電影真的忍無可忍，好想大聲跟朋友說一下劇情，或是在街上高談闊論，小編建議大家不彷帶著口罩說話吧。一來其他人看不了你的口型，二來隔著一層布，聲音相對地都會自動降低，起碼減低其他人被劇透的風險。而如果你看完全身不舒服，很想對未看的朋友說一說劇情，也請你不要說真正的劇情，放流料吧！這樣你過足了癮之餘，其他朋友懷著灰心的心情觀賞時也可收到突如其來，喜出望外的驚喜！

忍不到口，不如戴一個口罩吧！（《美國隊長2：寒冬戰士》劇照）

大家一起做好以上六件事，做個好觀眾，迎接這個Marvel熱潮吧！

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