台女星中門大開露出「奇蹟美乳」　網民：變人妻尺度就變大

台灣8點檔女星陳子玄5年前因演出《世間情》瘋癲角色，而受封「失控姐」一爆而紅，近來她在《炮仔聲》的演出也備受肯定，難得性感呈現的她，22日在Facebook貼出噴火辣照，驚得網友大讚「超狂」、「人妻果然尺度變大了！」。

陳子玄2016年9月宣布嫁給同為8點檔演員的陳建隆後，隔年生下男寶寶，升格當了媽後，她經常在Facebook分享生活日常、曬美照，身材依然猶如少女，今她就穿上好友林吟蔚送的衣服，秀出辣照為好姐妹品牌宣傳，表示：「她說這是她品牌的熱銷款～不穿真的太對不起她了」，只見陳子玄穿上一件黑色繞頸上衣，胸前大開露出雪乳，還擺出咬手指撩人姿態，畫面性感惹火，陳子玄還強調：「這不是業配～是真心推薦、友情相挺！」

陳子玄（IG）

讓網友看了直呼：「果然變人妻尺度就變大了！」、「太讓人流鼻血了、也讓人受不了！」、「要叫救護車了」照片火辣，但也有網友打趣：「老公應該也火了！」

點圖看更多陳子玄性感美照▼

+ 6 + 5 + 4

延伸閱讀：

多圖懷舊／台灣觀眾最愛周慧敏！這些兒時綜藝全都有她

朱立倫播台語新聞 學生立馬被圈粉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁