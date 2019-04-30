巨乳女星被逼脫衣着比堅尼下水　小優：沒經紀人當下只能照做

小優出道11年，多年來她在演藝圈單打獨鬥，也因為沒有經紀人替她把關，讓她在工作上吃了不少虧，她曾被製作單位騙穿比堅尼上陣，為了敬業只好咬牙一脫，收工後她在的士上忍不住痛哭，現在的她則懂得保護自己，長大不少。

小優自嘲個性怕事，早期在工作不敢做任何反抗，她回憶有次接到在海邊錄影的通告，製作單位事先跟她保證不用脫，她也就不疑有他，在比堅尼外面又套了T恤，沒想到到了現場，大家突然都要脫，「我傻眼，開錄了主持人問我怎麼不脫，其他女藝人也開始脫，我有種被趕鴨子上架的感覺。」

小優出道11年，靠自己單打獨鬥闖星河。（聯合報／曾吉松攝）

小優擔心被說不敬業：「我怕人家會說，又不是大正妹還配合度不高，我只能脫，也不能怎麼樣，可是那個感覺很不好，雖然去海邊穿比堅尼很正常，但因為我沒經紀人，所以當下只能照做，不然就會得罪別人，我覺得身體好像不是我自己的，你們要我脫就要脫。」

小優出道11年，靠自己單打獨鬥闖星河。（聯合報／曾吉松攝）

她說，自己在意的不是只穿比堅尼錄影：「而是我不喜歡人家答應我A，結果最後變B，因為這是誠信的問題。」最後收工她忍不住在的士上掉淚，她坦言以前年紀小，EQ不好，受到委屈就想哭：「但現在跑通告這麼久，已經改很多了，像我現在PO比堅尼照，是因為我已經過了30歲，覺得身材好就可以露給大家看，但那時才20幾歲，比較保守。」態度豁達不少。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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