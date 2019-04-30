【內有劇透】網民評論《復仇者聯盟4》戰力排名　MVP竟然是佢？

不經不覺，《復仇者聯盟4：終局之戰》已經上映了一個星期，不少人已經欣賞了各英雄與魁隆的最後大戰，並開始不停討論當中的情節。 最近就有網民討論在《終局之戰》中各英雄的戰力排行，到底那位英雄的貢獻最大，而當中的MVP有點令人意想不到。《Opener》現在為你集結一眾網民意見，看看那位英雄是大家心中的第1名。

※注意，以下內容為嚴重劇透，未看的朋友不需搵家長陪同收看！！

【人型Model】 Nick Fury

作為神盾局的局長，今集重生前完全沒有参與到最後大戰中，只是在Tony的喪禮上短暫露一露眼。就連著名的那句「Motherfuxker」（Samuel Jackson每部電影都必有的對白）都沒有說出口，令一眾影迷大失所望，基本上就是人肉紙板。希望在之後的《蜘蛛俠：決戰千里》中會重拾狀態，有所發揮。

《復仇者聯盟》

【卒仔】星爵、樹人、Drax、Mantis、黃蜂女、Wong、Okoye、舒莉、寒冬戰士、Falcon、女武神

基本上就是指在大戰中有份出場，但只有一兩個鏡頭，只負責對付魁隆的普通卒仔。但有網民也表示Wong負責傳送門，運送那麼多士兵過來，理應獲得更高級別。而上集被評為豬隊友的星爵在今集由於出場時間大幅下降，大家不用再為其腦袋付出沉重代價，有網民也認為是今集關鍵。

+ 5 + 4 + 3

【軍人】火箭浣熊、鷹眼、War Machine、Nebula、黑豹、蜘蛛俠

這個類別最主要是倖存的英雄們，有份在時空旅行中，有份找尋無限寶石的英雄們。有網民質疑Nebula令到魁隆發現了他們的大計，應該歸類為最低的級別。但也有不少人認為Nebula敢於親手殺死2014年的自己，救回無限手套，應記一功。至於黑豹與蜘蛛俠，主要原因是他們當中都有負責運送無限手套到量子力量傳送門，其間展現了自己的能力（蜘蛛俠一開始就是殺戮模式），所以理應將他們與「卒仔」的界別分開。

【輸出最高】紅女巫、Marvel隊長

被譽為力量最強的兩位女英雄！雖然兩人在整個《終局之戰》的策劃上參與度不高，但兩人在大戰中的戰力卻相當高。紅女巫單打魁隆時差點將他的護甲完全打破，令魁隆需要命令手下開炮掃射，犧牲自己人才能夠脫險。而Marvel隊長除了在大戰中一人催毀了敵人一整架戰艦外，還在開場時拯救了Tony及Nebula，接回地球。

【銅牌】變形俠醫、蟻俠、奇異博士

三者雖然在大戰中出場鏡頭不多，但在整個《終局之戰》的大局上擔當了相當重要的角色。變形俠醫在上集被評為「Useless」，但今集除了幫助研發時空隧道外，更用智慧說服了古一交出時間寶石。另外還不負「最強復仇者」之名，以一隻右手抵受無限寶石的威力，換取了眾英雄的歸來。而蟻俠則帶了量子力學的思想給一眾復仇者，引導大家發現了救回世界的方法，是逆轉無限的關鍵一員。至於奇異博士在觀賞了1400萬個結局後，在上集果斷交出時間寶石給魁隆，保留了Tony的命，最後舉起1隻手指示意勝利就是要Tony犧性（雖然這個結局非常令人傷感）。

【銀牌】美國隊長、雷神

作為Marvel電影世界三巨頭的兩位，在今集絕對是主角中的主角，也有大量打鬥鏡頭，特別是美國隊長。在上一集只有寥寥可數鏡頭的隊長，一直被人質疑普通的強化人如何抵抗魁隆。但隊長最有價值，從來不是打鬥能力，而是為守護心中正確價值觀的精神。因此，眾多復仇者奉他為領袖，雷神之槌選了他作為配得上的人，單人匹馬也可與魁隆抗衡。而雷神雖然在今集變了一個胖子，但作為上一集最重大戰力的英雄，仍然可對抗魁隆一段時間，等待同伴到來。

【金牌】黑寡婦

作為元祖的復仇者6人組之一，Natasha陪伴了大家足足六部電影，Marvel粉絲對她的感情可想而知。一直被人批評為戰力最弱的復仇者，最後為了這個她唯一擁有的大家庭壯烈犧性，惹哭了不少人，也令大家理解復仇者的強大不是來自能力，而是擁有一顆為了守護心愛的人與事的決心。

【鑽石級】鐵甲奇俠

曾經被評為沒有了裝甲就什麼都不是，而且自私自利的Tony Stark，今集成為終結一切的大英雄。如果沒有Tony製作的時光機，大家回不到過去；如果沒有他製作的無限手套，大家救不回失去了的英雄。Tony今集完美顯示了自己最重要不是那套裝甲，而是一個發明家的頭腦。當然最重要是他的英雄覺悟，犧牲了自己，成全了《End Game》，保護了他心愛的Pepper和女兒。

【MVP】「米奇老鼠」？

大家沒有看錯，很多網民都認為消滅魁隆最大功臣是一隻老鼠。為什麼這樣想？因為在五年後，若不是那隻老鼠故意走過開啟了那個小型量子隧道，就不會釋放得到蟻俠歸來，那整套電影就沒有戲唱了。有人戲稱這是迪士尼以老鼠向自己致敬，因此那一隻是米奇老鼠。也有網民認為全靠迪士尼的收購，才可讓Marvel打造出一部總共22集的史詩式作品，所以真正的MVP必定是米奇老鼠。

（網上惡搞圖片）

當然每個人心中都對這個排行有不同意見，但見到不同人如此激烈的討論，可見每位觀眾都相當入戲。你又覺得有那位英雄是豬隊友，那位是MVP呢？不妨留言分享一下。