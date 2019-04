【內有劇透】Marvel粉絲必感動　盤點10個《復仇者聯盟4》催淚位

大家看了《復仇者聯盟4:終局之戰》嗎?作為一部總結過去21部電影的大結局,你們在電影中有沒有勾起很多看Marvel電影的回憶?有沒有看得心情非常激動?有沒有一個場景你禁不住眼框的淚水? 《Opener》現在為大家盤點電影中的感人場面,來送別一個屬於元祖復仇者的年代。

※注意,以下內容為嚴重劇透,未看的朋友千萬別觀看!!

《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照

【1】雷神母親:未來折磨得你很慘?

回顧《無限之戰》,雷神的一句:「我還有甚麼可以失去?」(Then what more could I lose?),便可了解雷神的痛楚。雷神由一個萬千祟拜在一身,不可一世的奧丁之子,途中經歷了父母親的離去、亡國,再到出生入死的戰友及弟弟洛基被魁隆殺死,變成了一個失去所有的落難國王。因此回到過去,聽到母親的一句「未來折磨得你很慘?」,雷神再也禁不住眼淚,而粉絲們聽到這一句也不禁鼻頭一酸。

【2】Tony與父親相擁

今集完全是Iron Man 11年的大回顧,整部電影簡直是對Tony Stark這個人的過去與成長來一個總結。其中回到過去與他爸爸的相遇,回想起過去電影中Tony對他爸爸的祟敬,最後與他爸爸相擁,一句「感謝你付出的一切」,彌補了當年沒有與他父母親好好道別的遺憾。當然,不少粉絲對第一代AI Jarvis的登場也有點小感動。

【3】再見黑寡婦

相信很多人真正禁不住眼淚的第一幕就是黑寡婦的犧牲。作為元祖的復仇者6人組之一,Natasha陪伴了大家足足六部電影,Marvel粉絲對她的感情可想而知。由一無所有到擁有了復仇者這個家庭,電影開首的一幕獨白讓人動容。最後還兌現了《復仇者聯盟》中,承諾要償還鷹眼的恩情,犧牲自己換取靈魂石。作為元祖的復仇者6人組之一,Natasha陪伴了大家足足六部電影。看到一個經典角色就此離去,Marvel粉絲的難過心情可想而知。

【4】隊長拿起雷神之槌

記得《復仇者聯盟2:奧創紀元》中,各位復仇者成員試著拿起雷神之槌Mjölnir,但只有美國隊長拿起了那麼一點點(當然其後Vision也拿起過)。當時就有不少粉絲猜測在往後會不會出現和漫畫一樣的情節,隊長拿起雷神之槌戰鬥。到今集最終回,導演終於一完粉絲願望,讓隊長拿起雷神之槌與魁隆來一場打鬥。小編看電影時,全場觀眾看到隊長成功召喚雷神之槌的一刻也發出歡呼聲,大家心情都相當激動。

【5】「Avengers assemble」

《復仇者》由第1集到第3集,美國隊長都沒有大叫過一次「復仇者聯盟集結!」,讓不少粉絲失望。想不到導演選擇在可能是Marvel電影史上最壯麗的畫面上帶來這句期待以久的對白。當美國隊長孤身一人面對魁隆千萬大軍的一刻,突然收到Falcon的通話,然後一個個在上集化灰的英雄,隨著奇異博士萬天開花的「圓圈」穿越能力,來到現場救駕,背景播著《復仇者》的主題音樂,在種種陪襯下帶來隊長這句:「Avengers assemble」。或許史上有很多這種救兵來到的畫面,但卻沒有一個畫面是陪隨著大家11年,一共22套電影的角色來一個大集結。雖然劇情說真的有點老套,但透過時間累積的情感在這個畫面勝於一切。

《復仇者聯盟4:終局之戰》宣傳圖

各英雄的重聚

當導演用了整整2個小時來鋪陳剩存英雄們的悲痛,在最後大戰中看到英雄角色間的相遇就令人相當感動。無論是樹人與Rocket、星爵與Gamora、蟻俠與黃蜂女的重逢,作為粉絲都會感到欣喜。特別要提及Tony在蜘蛛俠一輪嘴砲後一聲不說,給了一個深情擁抱。這個動作是回應《蜘蛛俠:強勢回歸》中Tony對Peter的一句「我只是想開一開車門,不是擁抱你」,這一次是真真正正的擁抱,令人動容。

最後的一句「I am Iron Man」

始於Iron Man,終於Iron Man。當見到奇異博士向Tony舉起了一隻手指時,大家是否已經料到那1400萬分之1的勝算就是Tony要戰死?或許大家都料到他必定會說出這句名言「I am Iron Man」來呼應第一集《鐵甲奇俠》的結局。但當年第一次的「I am Iron Man」,背後的意思是Tony不可一世的「我就是那個有型的Iron Man」;來到今集的「I am Iron Man」,背後意思已經變為明白了英雄意義的Tony Stark。橫跨了11年的描寫及改變,這一句的意義變得更沉重,更偉大,也令人更不捨Tony Stark這個人物。

「I love you 3000」

今集最令人驚喜的情節應該是Tony與Pepper真的成家立室,當中女兒對Tony的一句「I love you 3000」埋下引子,到Tony在死後的全息影中對Pepper與女兒說回一句「I love you 3000」,成功在影院投下催淚彈,惹哭了不少觀眾。當一眾英雄都為過去而悔恨時,只有Tony成功放下所有,重過新生;而成功召回一眾化了灰的英雄時,也是Tony最有覺悟拋開一切,犧牲自己啪一下手指,為的就是保護所愛的老婆與女兒。Tony真正用自己的犧牲來做到「I love you 3000」。

Tony的心臟與芝士漢堡

在Tony的葬禮上,導演放置了了很多呼應前作的小物件及對白,務求讓粉絲大哭一遍。首先一開頭見到在《鐵甲奇俠》中最原始的反應堆心臟,Pepper在其上刻上了「Proof that Tony Stark has a heart」(證明Tony是一個有心人),這句說話終於在最終章由Tony親手兌現了。及後一班在11年內出現過Marvel電影的角色(包括在《鐵甲奇俠3》中的金髮小朋友)紛紛送別Tony,提醒大家由Iron Man開始,帶領大家一直走來看了多少個英雄故事。最後他的助手對Tony女兒說:「你也喜歡芝士漢堡?你爸爸也很喜歡芝士漢堡。」用來呼應當年Tony獲救後立刻吃芝士漢堡的情節。話說當年羅拔唐尼還是癮君子時,駕著一架充滿毒品的車子到快餐店買了一個芝士漢堡吃。在吃了一口後,他感覺非常嘔心,有預感會發生一點不幸的事,因此把整車毒品拋棄。而這個經歷他也放在《鐵甲奇俠》的情節中,以芝士漢堡把自己與Tony Stark這角色連在一起。因此在這幕提及芝士漢堡,意義非凡。

美國隊長完成了那支舞

若果你在電影中為美國隊長感動,相信也是為隊長開心的感動。為了拯救世界,維護自己信任的價值觀,隊長一直背負著美國國民的祈望,領導著一眾復仇者前進。就算英雄們化灰後的5年,他也選擇在佈導會鼓勵民眾,勉勵失落的復仇者,就算自己也在意失去的人與事,也毫不理會,萬事以其他人為先。隊長一路走來背負著太多責任,最後終於學會放下,去跳回那一支未有完成的舞,相信一眾粉絲都對這個結局感到高興。

片尾的致敬

作為頭一部沒有彩蛋的Marvel電影,《終局之戰》的片尾其實是為過去11年的作品作一個最後的致敬。片尾大家除了看到各英雄的演員名單及過去的畫面外,更特別為元祖復仇者聯盟6人組製作不一樣的畫面(Iron Man更是不同的背景音樂)。而在片尾的最後畫面,背後更放上了Tony第一次製造Iron Man的打鐵聲,向這部Marvel開山電影作致敬。你看完後,心情有沒有一點失落及空虛,感覺到一切真的完了?

《復仇者聯盟》

或許普通觀眾會覺得今集太少打鬥場面,有些無聊。但以一部大結局來說,這一集絕對滿足了很多粉絲的渴求,亦是對元祖6位復仇者最好的送別。