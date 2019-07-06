英研究：三大「致肥元凶」　基因亦非主要因素

根據7月4日（周四）公布的一項大規模研究報告，全球成人肥胖比率自1975年以來增加3倍，主要由於飲食習慣改變和缺乏運動，但基因也是原因之一。

研究人員指出，對於先天有肥胖傾向的人來說，這些不健康的生活方式會使問題惡化，使體重更為增加。這項報告研究刊登在權威的《英國醫學期刊》（British Medical Journal，BMJ）上。

依照個人體重和身高計算而來的體重指標（BMI）是判斷肥胖標準。BMI介於25至30意味過重，30或超過30是肥胖；而肥胖是心臟病發、中風、糖尿病和某些癌症的一大危險因子。

根據世界衛生組織數據，1970年代中期，約4%的成人BMI為30或30以上。到了2016年，這個比率升至13%。男性為11%；女性為15%。目前18歲以上成人中有39%過重，人數約20億，其中7億人臨床診斷為肥胖。孩童體重過重的比率大幅上升，從1975年的4%，升至2016年的18%以上。

為了找出環境和基因對肥胖的影響，挪威科技大學學者布蘭德維斯特領銜的科學家對挪威近12萬人的數據進行調查，分別於1963年至2008年之間定期測量這些人的身高和體重。

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