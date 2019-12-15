誠品必買│2019年暢銷書榜TOP 100　哪幾本最啱香港人睇？

誠品書店（台灣）日前公布「2019年度暢銷書榜TOP100」，心理勵志類書籍由藝人蔡康永的《蔡康永的情商課：為你自己活一次》奪冠，而網紅YouTuber鍾明軒《我決定我是誰》則排行第三，可看出台灣民眾最在意的，莫過於如何不在意他人眼光，成為理想中的自己。

「2019年度暢銷書榜TOP100」心理勵志類書籍第一名是跨界作家蔡康永撰寫的《蔡康永的情商課：為你自己活一次》，為不知道如何與自己獨處的讀者提供一些方向；財經商業類書籍第一名則是李勁的《99%的人輸在不會表達2》，教導如何用話術留住對方的注意力，著重在溝通技巧。

《蔡康永的情商課：為你自己活一次》成台灣誠品心理勵志類書籍銷量冠軍。（Youtube@ 誠品eslite）

台灣誠品中文暢銷書榜TOP100▼▼▼

+ 3 + 2

台灣誠品外文暢銷書榜TOP50▼▼▼

台灣誠品青少年／兒童暢銷書榜TOP100▼▼▼

台灣誠品音樂推薦榜TOP100▼▼▼

+ 3 + 2

延伸閱讀：

影／想出鬼島的人都超無腦？他揭台灣4大「夢幻特質」讓酸民哭了

老師當面說「性向不正常」 煎熬弟嗆「我才覺得你的長相無拘無束」

長大好難社交…網列10大超有感「孤僻症」 網：這不是正常人嗎

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】