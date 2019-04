比《我們．異》更恐怖　《忘形水》導演將全球十大禁書搬上大銀幕

《忘形水》(The Shape of Water)導演Guillermo Del Toro是恐怖與奇幻類型電影中最繁忙的導演之一。雖然目前他手中的影視作品計畫已有了Netflix恐怖短篇系列《10 After Midnight》,一部全新動畫版《Pinocchio》,但他依然抽空監製一部改編自Alvin Schwartz經典恐怖童書的電影:《Scary Stories To Tell In The Dark》。

《Scary Stories To Tell In The Dark》路邊的詭異書本別亂撿

從預告片中我們看到本片故事將圍繞在一位女孩身上,從她撿到一本寫滿各種恐怖故事的詭異書本開始,各種匪夷所思的怪事接踵而來。目前我們還不清楚書中的不同故事是否將對本片的主線劇情帶來影響,但預告片裏充滿許多相當怪異的畫面,並暗示了雖然原作小說鎖定的讀者較為年輕,但本片嚇人的手段絕不手軟。

女主角自從撿到怪書後,怪事就接踵而來。(劇照)

Guillermo Del Toro聯手《無名屍詛咒》導演André Øvredal,挑戰恐怖極限

《Scary Stories To Tell In The Dark》導演為曾經執導過《無名屍詛咒》(The Autopsy of Jane Doe) 以及《Trollhunter》的André Øvredal。本片由Zoe Margaret Colletti、Michael Garza、Gabriel Rush、Dean Norris以及Lorraine Toussaint主演,Guillermo Del Toro監製。

《Scary Stories To Tell In The Dark》原作小說第一部於1981年出版,其中包含了 29 個短篇恐怖故事。第二部的出版時間為1984年,而第三部則為1991年。本系列小說中收錄許多各地流傳的恐怖傳說故事,其中的插圖也相當駭人,還曾蟬聯過美國圖書館學會的「禁書排行榜」冠軍長達10年──只因內容太過恐怖。如今Guillermo Del Toro將監製本片製作,相信絕對能成為恐怖片迷的期待首選。

