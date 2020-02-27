【女生必看】日本瘋傳3招豐胸操　兩星期連升兩CUP　對寒背亦有效

撰文：抹茶仔
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現今都市人經常做低頭族，久而久之容易造成寒背問題，對女生來說，不但影響外觀，還可能令胸部變小？
近日日本一位健身美容專家 ゆうや於Twitter分享電視節目曾介紹過的豐胸操，據說能改善寒背問題，同時令胸部升CUP！
（節目截圖）
前島式豐胸3招
日本節目「ザ・ベストハウス123」曾邀請瑜伽及整體師 前島敏也分享3招伸展操，據說有改善寒背及豐胸功效，讓因為貧乳而苦惱的女生們起死回生！
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兩星期升兩CUP？！
節目亦找來幾位女士實測，發現有人竟在兩星期後連升兩CUP，有興趣的女生不妨試試！
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これマジでバカみたいに効くから— ゆうや🍋-40kg達成!! ﾀﾞｲｴｯﾄ 料理 筋ﾄﾚ ｽﾄﾚｯﾁ ﾖｶﾞ 美容 ｺｽﾒ 糖質制限 (@YUYA88888888888) February 23, 2020
バストアップしたい人、谷間を作りたい人、
重力に負けない上向きバストを手に入れたい人は
絶対やる価値あり❗️
2週間で胸2サイズアップ
「最強美乳エクササイズ」
猫背がひどい人ほどかなり効果を体感しやすい😇
女性だけでなく男性も有効pic.twitter.com/q5uaXvPqug