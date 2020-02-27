【女生必看】日本瘋傳3招豐胸操　兩星期連升兩CUP　對寒背亦有效

現今都市人經常做低頭族，久而久之容易造成寒背問題，對女生來說，不但影響外觀，還可能令胸部變小？

近日日本一位健身美容專家 ゆうや於Twitter分享電視節目曾介紹過的豐胸操，據說能改善寒背問題，同時令胸部升CUP！

（節目截圖）

前島式豐胸3招

日本節目「ザ・ベストハウス123」曾邀請瑜伽及整體師 前島敏也分享3招伸展操，據說有改善寒背及豐胸功效，讓因為貧乳而苦惱的女生們起死回生！

↓↓↓點擊圖片或影片觀看教學↓↓↓

+ 14 + 13 + 12

兩星期升兩CUP？！

節目亦找來幾位女士實測，發現有人竟在兩星期後連升兩CUP，有興趣的女生不妨試試！

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓