N號房博士收錢密謀殺女童　委託人「因愛成恨」威脅女童母親9年

震驚全韓國的「N號房」事件再有新進展！早前有媒體報道指「博士」趙周彬曾與一名公益勤務員（在政府機構合從事保安，行政工作等）欲密謀殺女童。該名女童的母親在3月29日於青瓦台網站上發起請願，要求公開該名公益勤務員的身份，並詳細解釋了事件的起因、經過，兩天已經得到超過40萬人聯署。

博士與公益勤務員合謀殺女童

最近，青瓦台網站上出現一個名為「要求公開博士房會員中，涉嫌計劃殺害女童的公益勤務員的身份」的請願，2天已經得到超過40萬人聯署支持，令事件受到大眾和媒體的關注。

截至3月31日上午11時45分, 已有超過43萬人簽名支持

發起請願的，正是女童的母親，她是另一宗威迫、跟蹤案的受害人。由2012年至今，她不斷受到該名公益勤務員的威脅和跟蹤，雖然她曾經起訴過他，但法庭只判刑一年零兩個月。在出獄之後，他的復仇心仍未熄滅。在加入了N號房之後，他向博士付了400萬韓圜（約港元26000）費用，委託他殺死受害者的女兒。到底，這名母親在9年間遭受了甚麼事？事發的經過又是怎樣？

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受害人親述被威脅過程

《Spotlight》、《事件實錄》還訪問了3名受害者。她們受威脅的過程和原因也不一樣。其中一名受害人更是比信任的朋友出賣，心靈受到很大創傷，現時仍然需要服食精神科藥物控制情緒。

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博士的5個人格特徵

「N號房」案情嚴重，韓國更首次引用《性罪行法例》，公開了「博士」趙周彬（譯音）的身份資料和容貌。犯罪心理學家李秀晶日前於CBS電台節目接受訪問，分析了關於博士的5個人格特徵。

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