動物之森│動物森友會玩家畫星扮化石騙女友　網友爆笑跪求QR Code

《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）（又稱《動物之森》）席捲全球，有些玩家會和三五好友相約到雙方的島交換資源，也可以將自己親手製作的非賣品轉贈給朋友，讓彼此的島嶼變得更加多采多姿。

既然能夠到彼此的島嶼採集物資，當然就也能夠在別人的島上留下一些「痕跡」。一名網友在Reddit分享，他和女友一起玩《集合啦！動物森友會》，有一天突發奇想在女友的島上留下了耐人尋味的「記號」，準備給她一個驚喜。

《集合啦！動物森友會》在疫情推動下席捲全球。（《集合啦！動物森友會》截圖）

有玩《動物森友會》的玩家看到上面的照片應該很清楚，那個看起來像「星星」的記號，挖了可能會出現化石等資源。不過真相卻是...…

原來是男友利用設計功能畫了一個「星星」樣式，然後隨機在女友的島上噴上圖案，假裝看起來像是有化石埋在這，但其實什麼都沒有，登登～空歡喜一場！

男友將惡作劇的過程分享在社群上，網友看到笑回「太邪惡了，但我喜歡」、「超過份的lol」、「你肯定是從地獄來的撒旦」！另外也有許多網友想要利用這招來惡搞一下朋友「跪求QR碼」、「我也要來嚇嚇女友」；最後也有玩家分享「我給老婆看了這則貼文，她叫我滾出她的島。請問我還有什麼方法能對她惡作劇？」

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