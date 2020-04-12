【性愛那些事#45】丁丁長度分6級各有所長　不同SIZE有不同用法？

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

短小精幹的丁丁，較易令女生高潮？早前教過大家分辨丁丁的四種硬度，今天就跟大家說說，丁丁長度的分類吧！雖然男生們都很在意自己的長度，但也要知道，丁丁可不是愈長愈好呢。不同長度的丁丁，也有不同的好處。

長不如粗，粗不如硬？

丁丁的長度可以分為六級，各有不同的好處及要注意的地方！文章最後亦會教大家如何正確地量度丁丁，大家就可以更了解自己好夥伴，擁有更健康的性生活。

↓↓↓ 按圖丁丁六級「各有所長」 ↓↓↓

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丁丁到底由何處開始度起？應該在甚麼狀態之下度？相信不少男生都有這個疑問。今次除了教大家國際認同的量度方法之外，亦會告訴大家香港，以及世界各地的丁丁長度，好讓大家有個比對。事不宜遲，立即開始！

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【性愛那些事#42】2個方法量度你是否芝士腸 港人丁丁平均幾長？