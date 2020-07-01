【男生穿搭】男生NG衣著參考　約會時拜託勿穿這五樣單品！

大家都知道男生和女生所看的世界差距非常大，這也是為什麼常常導致兩邊為了一些理由吵得不可開交，而其中「穿搭」這件事每個人的見解也都不太一樣，因此搭編在 IG 上募集了幾個讀者認為的「男生約會 NG 穿搭」，讓大家參考看看！請大家不要太認真，畢竟每個人的觀點都不同呀！

汗衫

約會時如果只穿了一件薄透的汗衫出門，真的會讓不少女生感到像是在穿睡衣出門般，好像沒有精心打扮過，因此許多女生可說是相當排斥呀！建議真要這樣穿的話，不妨於汗衫外再套上一件襯衫吧！而且看了投票顯示，發現很多人都會聯想到自己的老爸（誤）

約會時如果只穿了一件薄透的汗衫出門，真的會讓不少女生感到像是在穿睡衣出門般，好像沒有精心打扮過，因此許多女生可說是相當排斥呀！（IG@uniqlo）

夾腳拖

如果今天你們約會的場合不是在海邊，穿著夾腳拖難免讓人聯想到像是要去家裡路口的 7-11 或是出門倒垃圾一樣。加上你的腳指甲碰巧沒有好好整理，像是充滿污垢、指甲太長和有點泛黃，那真的會讓人退避三舍呢！

如果今天你們約會的場合不是在海邊，穿著夾腳拖難免讓人聯想到像是要去家裡路口的 7-11 或是出門倒垃圾一樣。（IG@quiksilver）

T-shirt （泛黃、有荷葉邊）

許多男生會將 T-Shirt 作為百搭的單品，基本上怎麼穿搭都不容易出錯，但還是需要注意是否已經因為穿太久而產生了荷葉邊、衣服上有洗不掉的污漬，甚至還有些泛黃或起毛球，多少會讓人想到邋遢和不夠用心挑選約會時會穿的衣服啊！

（instagram@mens.vogue.ph）

全身上下都是名牌

這邊指的不是穿名牌不好！而是全身上下充滿了許多名牌的大 Logo ，讓人摸不清你的穿搭重點，給人滿滿的錢味。還是建議以一件主要的單品為主，再用其他比較低調的單品來襯托，才比較能展現自己的風格哦！

全身上下充滿了許多名牌的大 Logo ，讓人摸不清你的穿搭重點，給人滿滿的錢味。（IG@gucci）

超緊緊身褲

大概 7.8 年級生還對於緊身褲流行的時期感到歷歷在目，當時甚至還流行各種顏色的色褲，紅、紫、綠根本都是基本單品，但現在大多講求寬鬆曲線，而且穿起來更舒適，對於下身來說也會比較健康，如果真的很想穿緊身褲的話建議要抓好上下身的比例，尤其是竹竿男更該避免緊身褲，以免看起來太過扁身！

如果真的很想穿緊身褲的話建議要抓好上下身的比例，尤其是竹竿男更該避免緊身褲，以免看起來太過扁身！（IG@hollisterco）

Dappei 結語：其實女生嫌棄邋遢也不見得真的是覺得你邋遢，而是比較在意「你沒有重視和她約會」的一種感覺，所以各位穿搭新手其實不用擔心穿得不好看，只要乾淨整潔且看得出來你有用心在打扮就能大大加分囉！

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原文：每次都被女友嫌邋遢！女生票選最不想看到的「男生約會 NG 穿搭」單品，拜託這些先不要！

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