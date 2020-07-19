減肥禁忌！戒食澱粉質隨時越減越肥？台醫生教進階食法飽肚又瘦身

想要消脂減肥，在夏天嶄露好身材的人們，都會從複雜的網路資訊中挑選適合自己的減肥方法，其中「晚餐不吃澱粉」深受許多人喜愛，但是否真的有用呢？台灣減肥教父邱正宏醫師指出，米飯麵食類除了提供熱量外，也含有人體運作時的必須營養，然而在打造完美體態，若又害怕吃澱粉，他提供「進階版本」飽腹又瘦身。

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你也靠著晚餐不吃主食減肥嗎？邱正宏醫師在《邱醫來了》指出，門診中很多人表示自己晚餐不吃米飯麵食，轉而攝取蔬菜、蛋白質如肉魚豆蛋奶食物，「的確有效果，大概一個月可以瘦幾公斤沒問題！」前提是雖然晚餐不吃，但早、午餐時仍有攝取，並非完全將澱粉拒於門外。

邱正宏醫師解釋，屬於五穀根莖類的米飯麵食，除了提供熱量外，還含有膳食纖維、礦物質、維生素等生活所需之營養。若長期一味地攝取高蛋白飲食，完全不吃澱粉主食，恐要擔心因膳食纖維不足產生的便秘現象，有害腸道健康；倘若又過度攝取動物性來源之蛋白質，也可能造成膽固醇、飽和脂肪過高，不利血管健康，因此「不吃主食」的飲食習慣不適合長期進行。

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邱正宏醫師補充，五穀根莖類食物為六大營養素中的主食，也是主要的熱量來源；而澱粉類則泛指所有的碳水化合物，包括水果、蔬菜中也含有很多澱粉類食物。因此，五穀根莖類也屬於澱粉類食物，但是澱粉類食物卻未必全是五穀根莖類食物。

若在晚餐時段有意地將米飯麵食減少，邱正宏醫師肯定的說：「對減肥是有幫助的！」將一碗熱量約280～300大卡的米飯，以魚肉、蔬菜取代，頂多增加100大卡，一餐減少200大卡即有益瘦身，再加上早餐、午餐已有攝取米飯麵食，因此沒有膳食纖維攝取不足的顧慮。只要在晚餐中剔除主食一段時間後，會漸漸達到減重效果。

減肥過程中若想再攝取主食，卻又怕胖該怎麼辦？邱正宏醫師提供「進階吃法」，只要將精緻米飯麵食換成馬鈴薯、地瓜，增加膳食纖維的同時又能減少熱量，一舉兩得。此外，還可以採用「抗性澱粉」的作法，將馬鈴薯、地瓜放進冰箱冷藏，以替代晚餐主食，減重效果可望加倍。

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