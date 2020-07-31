韓妹分享5組宅在家超有效虐腹操　一年腰圍減16吋、體重激減49kg

新冠肺炎疫情持續，連健身室都要暫時關閉。不少人宅在家抗疫，其實一樣可以宅在家減肥。一名韓國女生近日在節目《我是身體之神》分享了5組減肚腩運動，一年內她的腰圍減了16吋，體重更激減49kg！

最高峰體重達101kg

韓國女生文成熙（譯音）最近在節目《我是身體之神》上分享自己的減肥故事。她表示，自己原本並不是一個很胖的人，因為體重逐少逐少增加，她起初沒有注意到肥胖的問題。當她意識到的時候，已經變成101KG的胖妞了。

文成熙減肥前101KG，現在是52KG。

她在節目上亦分享了自己認為最有效的5組虐腹運動。除了減了49KG之外，她的腰圍亦由42吋減至26吋。既然在家也是閒著沒事做，倒不如動動身體吧！

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同場加映：「5分鐘虐腹操」做完腰圍勁減8cm！

韓國電視台Channel A節目《脂肪逃脫》早前請來有「身體神」之稱的健身教練金大賢（譯音）作客，他於節目上分享了一套「5分鐘虐腹操」，並邀請在座嘉賓即場試做。4名實試的嘉賓在試做之後，腰圍都有變小！

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