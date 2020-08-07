成日想辭職但又要出人頭地？前路感迷茫？10題測你可能有青年危機

以探討20至30多歲女生成長的內地劇集《二十不惑》和《三十而已》正在熱播，劇情超貼地的刻劃了多個廿多歲至三十多歲的女生在職場、成長、愛情及生活中遇到的問題，廿來歲到三十多歲年輕人正面對的「青年危機」，再次成為了網絡熱門話題。

明明只是廿來歲，踏出社會區區幾年，為何已經感到迷茫？經常在「趁年輕辭職看世界」與「努力工作上位升職」中糾結？一方面希望成為讓自己滿意的大人，但有時候卻想在父母的護蔭下安安樂樂一輩子。最近經常會有這些想法嗎？

「青年危機」這個概念其實早在50年代已經出現，心理學家Erik Homburger Erikson 將「一些20歲到35歲的青年，關於職業、人際關系和財務狀況的不安全感、懷疑和失望的時期」稱為「Quarter-life Crisis」。以下是10個有青年危機的「徵狀」，大家不妨看看自己是否有類似狀況，就算感到迷茫也沒關係，最後有4個小貼士助大家渡過茫然的時期，讓大家都能蛻變成 Better Self！

▼▼▼▼10個有青年危機的「徵狀」▼▼▼▼

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25歲的朋友，大學畢業的話都已經投身社會好幾年，更早畢業的朋友，社會經驗自然更加豐富。有網民在討論區發文，坦言對自己的成長有點感概。

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