港女大學生拍拖阿媽狂問「嚟Ｍ未」一行為冇晒私隱網民教一句KＯ

談戀愛這件事究竟何時開始才好？讀書時期，又怕被屋企人囉嗦太早拍拖影響學業；工作拼搏時期，又怕被屋企人囉嗦何時結婚生子。日前就有一位女大學生於社交平台發文，苦訴其母親發現她拍拖後，過分關心的行為令事主感到厭惡和大壓力，甚至「覺得比阿媽搞到好冇私隱」。



Dcard截圖

日前一位港女大學生在Dcard討論區發文「覺得比我阿媽搞到好冇私隱」為題，事緣港女自從被媽媽發現拍拖後，媽媽每個月都會問候她的經期時間，事主指「咁我初頭都會答佢，以為佢關心下我。但後來佢成日就會話我，話咩女仔好容易蝕底、叫我唔好搞啲咩出嚟、大咗肚你就死」雖然是出自為人父母對子女的關心，但事主經已對此感到大壓力和煩厭。

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《未來媽媽》劇照

港女亦表示自己的經期時常不穩定，有時會突然遲來月經，「佢就會係咁話我，話咩上個月你呢個時候已經嚟咗，再加上一大堆好難聽嘅說話，搞到我每次都好煩」港女更解釋道「佢當初發現我拍拖都係因為偷聽我講電話同埋偷睇我啲嘢先知，所以我成日都覺得好冇私隱」事主對於媽媽的過分關心和擔心感到厭倦，事件亦引起網民迴響。

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《當你沉睡時》劇照

網民紛紛向事主教路，建議她嘗試「同佢講散咗，自己私底下拍拖」、「我同現任就來拍拖一年都唔畀我媽知，因為知道佢好煩」以應對其母親的行動。更有網民身同感受：「咁似我媽，一開頭會話我蝕底 ，拍耐左佢都冇點講野」、「佢係咪唔知壓力會影響經期，咁問法原本準時都變遲啦」、「同我阿媽有啲似」。