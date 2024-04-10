日本票選「最有效減肥方法」一輕運動每小時消耗400卡還有4大優點

肥的方式百百種，可以透過飲食控制，也可以透過運動去管理，但是到底哪一種方法才是最有效的呢？日本排名網站「ランキングー」透過12,267名網友的投票，票選出「最有效的減重方法」，結果出乎意料的並不是多激烈的運動或是飲食療法，而是最簡單的「健走」得到1,764票拿下第一名！



健走為什麼可以稱得上最有效的減肥呢？以下整理了三個健走的優點，快來一起看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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健走的功效與好處



1. 每小時可以消耗400卡（約2碗白飯的熱量）

最佳的減重其實並不是強度多高的運動，而是心律區間為最大心跳率的55％－75％的低強度、中低強度有氧運動，這類運動讓人覺得微喘，但還是能維持正常講話，健走正符合這類型的低強度有氧。根據研究統計，每小時的健走約可以消耗300－400卡路里的熱量，相當於2碗白飯（1碗200g）的熱量，因此每天保持健走的習慣，就可以達到有效瘦身的功效，還可達到節能減碳、省錢的效益。

2. 健走防三高、護心

健走的好處很多，可以預防及改善心血管疾病、糖尿病、代謝症候群等慢性疾病，還能控制體重、預防骨質疏鬆、跌倒，更可以紓解壓力。

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3. 保持身體和心理的健康

健走除了可以有效減肥之外，對身體和心理的健康也十分有益，健走具有提高心肺功能、增強心臟和肺部的健康、改善血液循環、增加肌肉耐力等功能，以及釋放身體內的多巴胺和血清素等化學物質，達到緩解壓力和焦慮的功效。

4. 容易實踐、時間好掌控

健走在所有運動之中，屬於最方便且最容易達成的一種，不論是下班後步行回家，又或者飯後步行的公園等，隨時隨地都能做。

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此外，健走時最好選擇PU跑道、草地為佳，因為這類型的土地對膝蓋的衝擊較小，其次才是水泥地、磁磚地和柏油路，且最好以快走的速度（約每小時5－7公里的速度），總時間最好也要達到20分鐘以上，才有最佳瘦身的效果。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比慢跑更容易！日本網友票選最有效減肥方法「每小時消耗400卡熱量」，還能降血壓、血糖】