韓國肥妹靠大熱Sirtfood飲食法勁減55kg　不運動一周也能減6磅

開罐
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想減肥但又不想運動？以下這一個減肥法十分適合你！最近，一名韓國女生登上節目《我是身體之神》，分享自己靠「sirtfood飲食法」減走110kg的故事。營養師更指，就算不運動也可以1周瘦3kg（大約6.6磅）！

減肥前，體重達110kg的盧賢京／《我是身體之神》截圖

現在體重只有55kg／《我是身體之神》截圖

登上節目的韓國女生名為盧賢京（譯音），她花了2年時間由110kg減至55kg，衣服尺寸亦由XXXL變為XS，靠的就是「sirtfood飲食法」(中文譯名激瘦減肥法)。所請的sirtfood飲食法，就是靠食sirtfood來控制每天攝取卡路里量的飲食法，每次需要實行1星期。到底這種飲食法的運作原理是甚麼？有甚麼具體要注意的細節？

👇👇👇點擊圖片查看Sirtfood飲食法細節👇👇👇

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營養師在節目上亦推薦了兩款常見的sirtfood果汁，有助保持腸道健康和排毒。當然，除了這些果汁之外，大家亦可以按照個人喜好製成果汁，只張計算清楚卡路里的攝取量即可。

👇👇👇點擊圖片查看營業師推介兩款果汁👇👇👇

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