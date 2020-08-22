你認為全身哪一個部位最難瘦下來？相信大部份人都會認同下半身的脂肪最難減，即使瘋狂做運動和節食，也未必有顯著成效。最近，日本熱傳一種「按摩消脂法」，聲稱只要每天做4個動作按摩大腿，便能輕鬆瘦腿。有日本節目決定進行2星期實測，發現這個方法的瘦腿效果超驚人！

按摩一星期的效果已經好明顯！（節目截圖）

日本電視節目《林修の今でしょ!講座》請來瘦身及美容達人千波分享她自創4招「按摩消脂法」，她曾經嘗試過多種減肥法但都失敗，最後靠按摩成功減掉20kg。究竟，是否真的只靠按摩就能瘦？節目請來一位女嘉賓進行2星期實測，每天做4個動作，大腿圍竟然足足減了6.3cm！

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同場加映：日本專家教3招必學UNIQLO脫毒穿搭術

日本綜藝節目《この差って何ですか？》請來3位在不同範疇對衣服穿搭有深入研究的專家，為大家分享Uniqlo簡約風「脫毒穿搭術」，總共分為三大類，其中可以透過錯覺穿搭令雙腿更顯長，更可以用一個方法快速知道甚麼顏色最適合自己！想擺脫「老土」的你一定不能錯過！

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觀看全文及影片：【UNIQLO】日本專家教3招必學脫毒穿搭術 短腿變長腿、毒L變潮人