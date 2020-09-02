The Mira推密室逃脫住宿套票　難易度超出想像｜酒店FactCheck#12

The Mira推出套票，一晚住宿、早餐連酒店内密室逃脫體驗，價格最低為888元（已包加一！）不過密室逃脫的難易度就有點出乎意料，大家看下去就知道了！放心，保證不含劇透！

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合談天放鬆！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第12集，記者Ruby到位於尖沙咀的「The Mira」，直擊實試酒店最新住宿連密室逃脫優惠套票！想知有咩套票包含甚麼？睇內文啦！

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，並帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#12」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

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抵住指數：⭐⭐⭐⭐

這次實試的The Mira密室逃脫套票，包雙人城景客房住宿一晚、早餐以及密室逃脫體驗一次！房間有一張雙人King-Size床，而且設計富有格調，比較時尚夠Young！而浴室方面，浴缸企缸兩者兼備，可以同時洗澡！最神奇是洗手盤獨立於浴室外，還真是第一次見呢！另一特色是房間裏面很多鏡子，更有隱藏巨大全身鏡！房間内放有小食籃，不過就不包含在套票之内，要按價目表收費。

重頭戲密室逃脫由LOST HK以酒店套房改造而成，處處保留了套房元素，例如浴缸、洗手盆，甚至成爲其中一個逃脫關鍵......（講好不可以劇透！）客人需在30分鐘限時之内找出各種密碼、機關，得到提示並逃出，Ruby覺得首關難易度尚算簡單，不過之後就開始越來越難，最後以我的資質當然是無法限時内逃出......

密室逃脫位於酒店17樓，酒店將這一層改造成主題樓層，用霓虹燈裝飾，成爲娛樂Chill Zone「Mirathon」，除了密室逃脫更有私人影院、飛鏢房等。需注意密室逃脫住宿套票並不包括使用私人影院及飛鏢房，套票的優惠期至2020年9月30日，星期日至四價格為888元，而星期五六價錢則爲1038元（已連加一）。近日因應疫情，大家進出需要探熱、使用酒精搓手液，而各類娛樂設施都會在客人使用後進行全面消毒。

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酒店同期另有套票包住宿連早餐、一小時飛鏢及小食套餐以及私人影院看一場電影及兩杯香檳，私人影院更用上DEVIALET極緻音效系統！我就覺得這個套票更可以充實有效打發時間，對密室逃脫沒有興趣的朋友可以考慮這個！每晚房價為900元（星期日至四）或1100元（星期五六），比密室逃脫套票要貴一點。

打卡指數：⭐⭐⭐⭐⭐

The Mira走型格路線，Lobby、房間都很有現代感，如果想走型格風打個靚卡都不難！而17樓的Mirathon空間，多款霓虹燈裝飾及打卡專用木凳，都是影靚相必去之地！

周邊方便指數：⭐⭐⭐⭐⭐

酒店位於尖沙咀中心，旁邊就是Mira Place、The ONE等商場，一落樓下就有DONKI，最方便都莫過於此！而且附近都有不少食肆，即使套票不包晚餐，都可以隨時覓食無難度！

【Ruby溫馨提示注意位】

1. 套票不包晚餐，晚上一餐要自己處理，不過酒店附近食肆很多，不用太擔心。

2. 密室逃脫每次只限兩人同時進行，大家需要提前預約時間，並準時到達17樓。

3. Ruby就習慣在酒店開燈睡覺，不過房間内有射燈直射枕頭位置，有點影響睡眠，記得臨入睡要關掉。

4. 酒店有Pillow Menu藏在床頭櫃的櫃桶，大家可以選擇喜愛的枕頭。