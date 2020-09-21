年齡是女人最大的秘密，尤其是30歲打後的女性，大多都不願意向別人透露自己的歲數。最近，日本有網民分享女星安達祐實現在和以前對比照，今年39歲的她和10代的她完全沒有變過，好像吃了防腐劑一樣！其實日本還有不少童顏女星，雖然已經30、40歲，但看上去仍然和剛出道時沒有大分別，《Opener開罐》整合了其中8位凍齡女神，你知道她們的真實年齡嗎？

你知道女神們的真實年齡嗎？（網上圖片）

為了令自己看上去年輕一點，大家都各出奇招，有人選擇整容、做美容療程，卻仍然抹不走歲月的痕跡。不過，擁有童顏的人便沒有這個煩惱。最近，有日本網民分享女星安達祐實的今昔對比照，發現39歲的她和10幾歲的她幾乎沒有分別，更被封為最強凍齡女神！除了她以外，日本還有很多外表與年紀不符的童顏女神，《Opener開罐》整合了其中8位，猜猜看她們的真正年齡是甚麼？

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同場加映：日本驚現張耀揚「雙胞胎」？8對撞樣港日藝人

經典港產片《古惑仔》中為人熟悉的「烏鴉」張耀揚，今年已經57歲，但他最近竟然在日本爆紅？原來日本有一位諧星與當年後生版「烏鴉」長得一模一樣，網民貼出《古惑仔》劇照做對比，結果相似度極高，引起網民熱烈討論，就連那位日本藝人也留言：「實在太似樣！」

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