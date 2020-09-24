被稱為神劇的《半澤直樹》第二季正熱播中，雖然撞正疫情而延遲開播和影響播出進度，但收視率依然不負眾望，每集平均收視率破20%，而本周日（9月27日）即將迎來大結局，有望衝破第一季的成績。

《半澤直樹2》的劇情非常緊湊，除了精彩內容，演員們的誇張顏藝和「土下座」等經典高潮位仍然在線，再次成為網民的惡搞對象！新一季中，大和田為了令半澤下跪，整個人「騎乘」在半澤身上，姿勢惹人遐想，引起一班Twitter網民瘋狂改圖。

新一季半澤和大和田一起自拍，究竟二人的關係有甚麼變化？（《半澤直樹2》）

「土下座2.0」的姿勢引發一大班網民改圖。（《半澤直樹2》）

除此之外，主角半澤直樹、大和田和「娘娘」黑崎間有大量對手戲，有網民為當中幾個重要場景配上被喻為「日式戀愛劇」萬能KEY背景音樂，日本男子組合「嵐」的神曲《Love so sweet》，結果讓《半澤直樹》秒變《大叔的愛》！

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同場加映：安倍「水嫩多汁」新聞片段被惡搞 日網民製爆笑內心戲短片秒瘋傳

日本前首相安倍晉三，曾因為無論吃甚麼都只會說「水嫩多汁（Juicy)」，而被網民嘲笑做「最詞窮領導人」，去年更被日本電視台製作「多汁食評」報道，成為城中熱話。最近，一位日本網民惡搞他的「多汁」新聞，配上自製內心戲配音，效果超爆笑，立即在Twitter瘋傳！

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