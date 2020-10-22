夾Band的朋友就明白，一隊Band通常最受矚目的都是主唱，結他手、鼓手等角色相對上就沒那麼出位。不過日本有位鼓手就相當出位，她將自己打鼓的短片放上YouTube後竟引來超過300萬人觀看。

大崎由希經常上載自拍照。（IG@yukiosaki_drs）

大崎由希是一位鼓手，與兩位女生組成名為「リトルリリス」的音樂女團，並不時上載打鼓的短片在自己的YouTube頻道。雖然她打鼓的技巧不俗，引來很多人的讚賞，但比此更引人注目的是她的性感水着裝扮。原來她除了是鼓手，還是一位寫真女星，出版過多本性感寫真，而且她還在一間OL cafe工作。

👇👇👇點擊圖片看大崎由希打鼓的照片👇👇👇

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大崎由希今年33歲，身高155厘米，出身日本神奈川縣。作為寫真女星，她已經出過多本性感寫真，她的身材可是真材實料，她更經常在IG上載寫真照。

👇👇👇點擊圖片看大崎由希的寫真照片👇👇👇

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同場加映︰美少女激似桐谷美玲闖東京追夢

東京，對於很多日本人來說是追夢的舞台，懷著夢想從各地鄉下來到繁華東京發展，日本人稱為「上京」。最近有位21歲少女從鄉下上京，夢想成為女演員，但隻身一人的她單純懵懂，追夢的路令網民大為肉緊，指怕她被騙。

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