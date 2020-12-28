睡眠食物｜返工返學壓力大失眠點算好？營養師推介5大助眠食材

不論是忙碌於工作的上班族或是學習階段的學生，幾乎人人都因為生活壓力而或多或少有睡眠困擾的問題，因此良好的睡眠品質成為很多人夢寐以求的願望。除了透過運動排解生活壓力、減少睡前接觸藍光的時間之外，研究發現，藉由助眠食材搭配的均衡飲食也可以助您輕鬆又舒適的入睡。且讓台灣Vivian李芷薇營養師與你分享助眠好食材吧！

▼5大助眠食物（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 堅果種子類

不同於一般烹調用油，堅果種子類屬於優質油脂來源，包含：腰果、核桃、芝麻等，可以提供更多色胺酸、鈣與鎂。其中，鈣與鎂在人體內可以協助肌肉放鬆，而色胺酸又稱為天然的助眠劑，皆能達到安定神經幫助入睡。

2. 紅藜

富含麩胺酸，能夠在人體內轉換為GABA；配合豐富的鈣、鎂、鋅等礦物質，能幫助放鬆肌肉、紓緩情緒，讓人容易進入準備入睡的狀態。另外值得一提的是，在全穀類中，紅藜蛋白質含量相對高且優質，獲得好眠之餘更能補充營養。

堅果種子類屬於優質油脂來源，包含：腰果、核桃、芝麻等，可以提供更多色胺酸、鈣與鎂。（Maksim Shutov@Unsplash）

3. 牛奶

富含酪胺酸與鈣，其中酪胺酸在人體內可以緩和情緒失調、消除緊張抑鬱現象，進而改善睡眠；至於鈣則具有安定神經與使肌肉放鬆之效果，綜合來說對於睡眠也大有幫助。若是患有乳糖不耐症者，可以考慮使用乳酪飲品、乳酪替代牛奶！

4. 大豆

大豆所含的色胺酸是人體製造神經傳導物質「血清素」的重要來源，由於血清素於白天時可幫助人體調節情緒，在夜晚時則會轉變為幫助入睡的褪黑激素，其重要性與助力不言而喻。此外，大豆中的卵磷脂還能發揮保護神經纖維細胞及改善大腦功能的作用！

5. 深綠色蔬菜

不同顏色的蔬菜分別提供了不同種類的營養素與植化素，在五顏六色的蔬菜中，尤其以菠菜、花椰菜與番薯葉等深綠色蔬菜含有相對豐富的葉酸、鈣與鎂。其中，葉酸可以穩定神經、減少焦慮感，而鈣與鎂在人體內則能協助肌肉放鬆，發揮助您輕鬆入睡的作用！

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【本文獲「Vivian李芷薇營養師」授權轉載。】