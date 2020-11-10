一般人平均至少要睡7－8個小時，才能讓疲倦的腦袋和身體得到足夠的休息。不過，日本竟然有一位每天只睡30分鐘的男人，他自稱維持了這個習慣超過12年，但身體卻完全沒有出現毛病！究竟他為什麼要這樣做？「超短睡眠」的秘訣又是什麼？

這位每天只睡30分鐘的男人叫堀大輔，今年36歲。他自小興趣廣泛，高中畢業後曾從事音樂活動、做油畫家、製作結他的匠人、化學機械公司設計師，還是個速讀高手，結果他發現每天24小時根本不夠用。25歲那年，他決定減少每天8小時的睡眠時間，開始對睡眠進行研究，並挑戰短時間睡眠，結果短短兩個月就成為1天只睡30分鐘的短時睡眠者！

堀大輔是「日本短眠者育成協會」理事長，透過舉辦講座和教學班，教人如何在健康和精神的狀況下縮短睡眠時間。最近日本節目《「任意同行」願えますか?》邀請他分享「短眠」生活，究竟一天只睡30分鐘的生活與普通人有什麼不同？幾乎沒用睡覺卻能如常生活的秘訣是什麼？

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日本有不少以性感為賣點的舞者和寫真偶像，但未必每個人的父母都會支持這種工作。最近，有綜藝節目邀請了身材豐滿的女舞蹈員參與整人計劃，內容是「用各種性感動作去色誘目標大叔，然後當眾檢舉他」。結果那位女生竟然發現眼前的對象，居然就是自己的親生爸爸，現場瞬間變超尷尬修羅場！

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