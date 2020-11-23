假如你的伴侶有難以啟齒的秘密，他一直隱瞞到結婚後才坦白，你會原諒他嗎？日本有一位不會寫字和認字的男生，他對妻子一見鍾情，兩人交往半年後即閃婚，可是女方卻對他是「文盲」這件事毫不知情。婚後半年，妻子揭發這個深藏已久的秘密，男事主本來以為她會勃然大怒，誰知最後竟發展成超催淚的感人故事...

日本節目《ザ!世界仰天ニュース》最近收到觀眾投稿感人愛情故事。這個故事的男主角叫西畑保，他自小家境貧困，在深山中與單親爸爸相依為命，讀書只升到小學2年級便輟學，所以不會寫字亦不會認字。

在朋友的介紹下，他認識了一個叫皎子的女生，兩人一見鍾情，交往只有半年便決定拉埋天窗。可是，西畑一直不敢向皎子坦白自己是「文盲」，直到結婚半年後，發生了一件事被妻子揭發這個深藏已久的秘密。

皎子知道丈夫的秘密後，不但沒有離棄他，還陪在西畑身邊成為他的「筆」。為了報答妻子，西畑寫了一封情信，就連節目的嘉賓和主持都被內容感動得不斷落淚，究竟他寫了甚麼令大家的淚腺瞬間失手？

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天下間的父母都為兒女操碎了心，雖然大家口中都說著「望子成龍」，但其實親生骨肉能夠健康、快樂地成長，就是父母最大的心願。健康可貴，不是為每條小生命都能順利長大成人，日本一對夫婦就慘遭命運作弄，誕下雙胞胎後不久就因病痛失大女兒，而小女兒則被告知只剩下3個月壽命，生存機會渺茫。

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