在剪指甲的時候，大家習慣先從哪一隻手指開始剪？韓國網站퀴즈코리아推出一個心理測驗，從剪指甲的習慣看一個人的處事風格。原來從尾指開始剪，是代表一個人擁有神秘的性格和處事方式。



修甲、美甲不再是女生專屬的事情／《結過一次了》劇照

指甲能影響一個人的外觀，有些機構在面試的時候，更會檢查應徵者的指甲作為其中一個合格的準則，所以，定期剪指甲是十分重要的。大家在剪指甲的時候，會從哪隻手指開始剪？韓國網站퀴즈코리아推出心理測驗，從剪指甲的習慣測出一個人的性格及處事方式。

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從剪指甲習慣看處事方式

問題：剪指甲的時候，你是習慣從哪一隻手指開始剪？

1. 尾指

2. 無名指

3. 中指

4. 食指

5. 拇指

1. 尾指—秘密型

你是一個不會輕易將自己情緒表露出來的人，因此別人都覺得你充滿著神秘感，就像披著面紗一樣。而你平時的處事風格比較低調，無論發生甚麼事也好，你都不會輕易向其他人透露。不過，一旦你找到一個值得信任的人，你就會一直對對方打開心扉。

2. 無名指—沉默型

你擁有內向的性格，因為害怕別人對你有任何意見，所以甚小向別人說出自己的想法。而且，你亦因為討厭與別人理論或發生爭執，就算持有和別人不同的意見，你絕對不會說出口，只會服從大多數人的意見。

3. 中指—我行我素型

你是一個不會受別人的說話或行動影響而改變自己的人。只要有自己的想法，在下定決心之後，你就會全速前進，向著目標進發。另外，你亦是一個愛挑戰的人，專門挑一些別人不敢做的事做，就算受盡別人的冷眼或批評，你都會我行我素。

4. 食指—正直誠實型

比起名譽和金錢這些物質性的東西，你認為有很多其他事情更為重要，所以絕對不會為了利益而做任何違背良心的事情，以正直和誠實的態度處事是你的原則。正因如此，你得到很多人尊重和信任。

5. 拇指—順水而流型

你認為凡事都會像江水向下流一樣，有自然的定律，所以不主張做額外的事情去影響結果。另外，你亦認為凡事應該按部就班，不喜歡有太大的變動，「船頭橋頭自然直」是你的宗旨。

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