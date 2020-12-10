日本女星戶田惠梨香今日（10日）突然在官方Twitter宣佈與演員松坂桃李的婚訊，一眾粉絲在帖文下留言送上祝福。又一女神結婚、男神又封盤，亦有不少迷妹迷弟心碎一地。早前，有日本網民票選10大「結婚會令人心碎」的男女星Top 10，你心中的他/她又有沒有上榜？

日本女星戶田惠梨香今日（10日）突然在官方Twitter宣佈與演員松坂桃李的婚訊。（Twitter@erikatodastaff）

日本女星戶田惠梨香和演員松坂桃李今日（10日）突然在二人的官方Twitter中宣佈婚訊。消息之突然，讓一眾迷妹迷弟心碎一地。早前，有日本網民票選10大「結婚會令人心碎」的男女星Top 10，演員松坂桃李被網民選為「他結婚會令人心碎」的30歲以上男星排行榜第4位！相信這個消息能讓粉絲哭一整晚，嗚嗚⋯⋯

日本投票網站「gooランキング」早前請來 500 名網民進行調查，發表了「他結婚會令人心碎」的30歲以上男星排行榜。頭十名除了Johnny's的當紅偶像松本潤、山下智久上榜外，當然不少得一眾男演員，包括憑藉《戀愛可以直到天長地久》而爆紅的佐藤健！

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「ランキングー！」亦請來超過2500名10－30歲的網民進行調查，發表了10位「假如她結婚會讓人心碎」的黃金單身女星排行榜。其實榜上多位女星都已經年過30，即使突然閃婚也不足為奇。排行榜公布後，又一女神石原里美亦宣布封盤，超多男粉絲心碎哭崩！

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