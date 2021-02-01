撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-01 12:32

現今社會人人都會玩社交網絡，社交平台可以是商機，亦暗藏網絡欺凌的危機。日本有位曾受網路欺凌的少女偶像AKB48姊妹團體HKT48的菅本裕子，用數年時間轉危為商，蛻變成月賺過千萬的網絡紅人兼社長。

菅本裕子以HKT48一期生的身份在出道。（網上圖片）

2011年，AKB48姊妹團體HKT48出道，當時因不想讀書而參加試鏡並通過了的菅本裕子以一期生的身份隨之出道。不過她在一年後就退團了，原因是覺得其實自己真正感興趣的是做料理，而且公司給她的定位是有點性感的寫真偶像，對她而言是種負擔。不過真正的導火線是她被發現與一位粉絲私下來往傳短訊聯絡，這行為對管教甚嚴的偶像團體來說是不許可的。當時經理人訓話直問她︰「你還想當偶像嗎？」她心生動搖，結果就真的退團了。

菅本裕子覺得拍寫真對她而言是種負擔。（網上圖片）

網絡謠言四起 「黑歷史」被瘋傳釀心理陰影

因為菅本裕子與粉絲私下聯絡的消息被公開，同時亦有八卦週刊報導她未成年吸煙、飲酒，又有消息指某陪酒俱樂部見到一位與她身形樣貌極似的陪酒女郎，直指她去做陪酒兼與進行性交易。電視台、雜誌、網絡上瞬間充滿她的負面消息，不少網民瞬間都參一腳批評她，甚至在有她出現的地方留言叫她「去死」、「長得好像AV女優」、「這樣子都能做偶像？」。菅本裕子看到這些攻擊她的消息後，曾經有段時間因為情緒不穩定要回到家鄉生活。那年她只有18歲，父親因為看不過女兒被攻擊，於是致電電視台抗議，但只得到對方敷衍回應。

網民偷拍到與菅本裕子十分相似的陪酒女照片。（網上圖片）

絕地反擊 做KOL創業年賺過億

菅本裕子之後做了一件事，令她察覺到社交媒體的力量，之後她再利用這些力量絕地反擊，現已是年賺過億的美女社長。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看她做了甚麼👇🏻👇🏻👇🏻

+ 26 + 26 + 26

香港人喜歡日本娛樂圈，結衣BB、石原女神都在香港有超高人氣。相反，日本明明有這麼多女神，但亦有日本人會喜歡香港、內地和台灣的女星。近日日本人氣投票網站《みんなのランキング》發起投票，讓網民選出自己心目中最美的中港台女明星。結果，以前就在日本打響名堂，更與木村拓哉合拍日劇的林志玲只得第6名，而內地近年爆紅的迪麗熱巴亦只是剛好擠身10強。不過，奪得第1名的竟然是在香港出道的女星！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看紅到日本的中港台女星Top 10👇🏻👇🏻👇🏻

+ 29 + 29 + 29

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰日童顏DJ開Live爆紅月賺800萬 直播禁露逆天身材網民嘆︰無天理

現代社會，人人有一部智能電話在手都可以做上各大社交平台直播，但可以做到紅人的又有多少個呢？日本有位DJ（唱片騎師）在直播平台開Live爆紅，除了因為她有超逆天的傲人身材之外，更因為她每日開超長時間Live與觀眾互動。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看MEL的如何爆紅👇🏻👇🏻👇🏻

+ 3 + 3 + 3

點擊看全文︰日童顏DJ開Live爆紅月賺800萬 直播禁露逆天身材網民嘆︰無天理

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥