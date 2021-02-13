撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-13 06:29

農曆新年連假狂吃賀年美食，款款都是煎炸油膩食物，加上放假玩到凌晨，最後不但樣殘，整個人更水腫得像個氣球，情人節約會點樣見男神、女神？台灣網紅YouTuber 77老大教大家6招極速消水腫、眼腫，約會見男神、女神前記得跟住做！

不想臉腫、眼腫？約會前一定要學會快速消水腫方法。（《舉重妖精金福珠》截圖）

睡前吃太鹹或者重口味，翌日特別容易水腫、眼腫，嚴重影響形象。台灣網紅兼中醫師77老大於其YouTube頻道教大家6招消水腫方法，包括面部及後頸共有3大穴道，按壓這些穴道能有效快速消腫。77老大更建議大家利用一款常見的用具消水腫，只需5分鐘即可極速消眼腫。

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放假一不小心吃得太多，整個人心廣體胖，想短時間消水腫可以點做？台灣網紅兼作家劉雨涵（May）在個人頻道中分享假期後消水腫方法，包括調整生活習慣，例如要識飲水、調整飲食餐單等，更可以根據體質進行間歇性斷食。不過減肥最重要都是做運動，May就教大家要帶氧運動加複合式全身肌肉運動，消脂同時增肌，更有效燃燒卡路里。👇👇👇點圖即睇5招一周去水腫！👇👇👇

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同場加映：新手在家運動首選

新年吃得太多油膩賀年美食，過完新年假後變得肥腫難分？瑜伽導師兼KOL Coffee教大家一套新手都適合的15分鐘虐腹操，不需任何器材就可以消脂減肥。這套運動雖然名為「練腹肌」，但同時會用到身體各部份，有助身體線條變漂亮。本身下背痛的朋友可能會抗拒腹肌運動，不過這套運動強度較低，因此受下背痛困擾人士都可以照做。

Coffee今次更特別解答為何有些人就算進行站立式練腹運動仍有下背痛的問題。👇👇👇點圖睇如何解決下背痛問題及15分鐘練腹操教學！👇👇👇

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